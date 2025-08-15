El precio de los carburantes alcanza mínimos del verano en pleno puente

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El abaratamiento de los combustibles en la última semana da un respiro al bolsillo de los consumidores en la operación salida del puente de agosto en la que la DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos hasta el domingo. El precio del diésel cae por segunda semana consecutiva un 0,63% y el litro se paga de media a 1,423 euros, su nivel más bajo desde finales de junio. En el caso de la gasolina, el litro registra su segundo descenso, del 0,2%, con respecto a la semana previa y se sitúa en 1,483 euros, en niveles que no se veían desde mediados del sexto mes del año, según confirmó este jueves el Boletín Petrolero de la UE. En ambos casos, estos precios se mantienen muy lejos de los máximos que se registraron en julio de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania disparó los carburantes a su máximo histórico y el Gobierno se vio obligado a activar una subvención universal de 20 céntimos por litro. Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 78,26 euros, unos 1,98 euros menos que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a casi 80,24 euros. Para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso de unos 81,56 euros, unos 5,9 euros menos que en 2024, cuando ascendía a 87,45 euros. El precio de los combustibles no depende exclusivamente de la cotización del barril de petróleo en los mercados internacionales y, en cualquier, se suele llevar un tiempo hasta los movimientos del petróleo se trasladan al surtidor. La evolución está marcada por los impuestos —el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos-, así como por el coste de la materia prima, la logística y los márgenes brutos de las gasolineras. El crudo y el coste de refinado suponen algo más de un tercio del precio final de la gasolina y un 38% en el caso del diésel. El resto son impuestos —que rondan el 49% y el 45%, respectivamente, y que no han sufrido variaciones recientes, según los datos de la patronal sectorial AICE a cierre de 2024. Un barril en 60 dólares No obstante, la caída del precio de barril de Brent, de referencia en Europa, empieza a reflejarse en los precios.

En las jornadas previas a los ataques israelíes y estadounidenses de junio contra Irán, el crudo se disparó por encima de los 80 dólares en respuesta a una prima de riesgo geopolítico ante el temor de un posible cierre del Estrecho de Ormuz. Sin embargo, desde que la tensión en la zona se ha rebajado, el precio se ha desinflado hasta el entorno de los 66 dólares y un 18% por debajo de los niveles de agosto de 2024. El mercado augura que el panorama del petróleo no sufrirá por el momento cambios bruscos. La OPEP y sus socios ensancharán a partir de septiembre la oferta de crudo, la materia prima de la que en definitiva salen la gasolina y el diésel, en 547.000 barriles diarios. Esto significará la restitución de 2,2 millones de barriles diarios, una cifra que retiraron del mercado en 2023. En este contexto, los expertos creen que la débil demanda y el cambio de rumbo en la política de los países petroleros deberían traducirse en un aumento de la oferta próximamente.