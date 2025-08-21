España encabeza la inflación de la UE, que mantiene su pulso en el 2%

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España sigue a la cabeza un mes más de las tasas de inflación que marcan los países de la eurozona. En julio la economía nacional marcó un nivel de precios del 2,7%, según los datos confirmados este miércoles por Eurostat, siete décimas por encima del 2% que se registró en la eurozona, la misma tasa que el mes anterior. De esta forma, España lidera un ranking en el que el resto de grandes potencias del bloque se mantienen por debajo del 2%, el objetivo de precios establecido por el Banco Central Europeo (BCE). Es el segundo mes consecutivo que la eurozona mantiene su tasa de inflación en el 2% y las más bajas del bloque del euro las registraron Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%), mientras que las mayores subidas respecto a julio de 2024 se dieron en Estonia (5,6%), Letonia (3,9%) y Grecia (3,7%). En el caso de España la tasa de inflación armonizada (el indicador común para medir los precios en la zona euro) ascendió del 2,3% del mes de junio al 2,7% en julio y se posicionó siete décimas por encima de la media de la eurozona.

Destaca la caída de los precios de la energía en julio, con un descenso del 2,4% en la eurozona, nada que ver con el tirón de los alimentos frescos, que se alzaron un 5,4% respecto al mes de julio de hace un año y siguen su escalada tras la subida del 4,6% que registraron en junio. De esta forma, al excluir los precios de la energía y de los frescos, la inflación subyacente repitió en el 2,3% en el mes de julio, lo que da alas al BCE para seguir manteniendo los tipos en el nivel actual.

En su última reunión, el banco central decidió mantener los tipos de interés y frenar las bajadas que llevaba realizando en las siete últimas sesiones debido a la elevada incertidumbre por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump desde su llegada en enero a la Casa Blanca. En la cita del pasado 24 de julio la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, aseguró que la inflación europea está en «un buen lugar», pero con matices.

Riesgo de turbulencias

Las turbulencias geopolíticas y comerciales —y su posible impacto sobre la inflación— hicieron que el organismo presidido por la francesa Lagarde se mantuviera en alerta y optara por la cautela, con una decisión que fue unánime. A pesar de no contar con un mandato negociador, el BCE siguió «muy atentamente» el diálogo entre la Bruselas y Washington y tenía claro que «cuanto antes se resuelva esta situación, habrá menos incertidumbre», lo que sería bueno para todos los agentes, destacó Lagarde en aquel momento. Porque aunque el BCE considere que está en una «buena posición» para navegar estas aguas, la incertidumbre mundial obliga a ir abordando cada decisión «reunión a reunión» en función de los acontecimientos. De hecho, en ese momento aún no se había firmado el pacto arancelario entre la UE y EE UU, que llegó unos días más tarde con el establecimiento de una tasa del 15% para todas las exportaciones al país norteamericano. En la próxima reunión del 11 de septiembre se conocerá cuál es el camino del BCE y si sigue alineado con la Reserva Federal (Fed), que se reunirá el 16 de septiembre. Lagarde anticipa una desaceleración por los aranceles de Trump Los aranceles no pasarán en vano. La economía europea sufrirá durante la segunda mitad del año por el aumento de los precios de las exportaciones a EE UU tras el pacto firmado entre Trump y Von der Leyen a finales de julio por el que fijaron un gravamen general del 15%. Así lo advirtió este miércoles la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que alertó de que la actividad económica de la zona euro perderá impulso en el tercer trimestre por la implementación de los aranceles acordados y la normalización de los flujos comerciales tras las medidas en anticipación de las tarifas aplicadas en los primeros meses del año.