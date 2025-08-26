Hacienda ingresa tras años de reivindicaciones 4.000 € de media a los mutualistas jubilados

Publicado por EDURNE MARTÍNEZ Madrid Creado: Actualizado:

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978 y sufrieron una doble tributación en sus cuentas por fin están comenzando a recibir las aportaciones entregadas por error después de años de reivindicaciones. Aunque ya hace un mes que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la ley aprobada en el Congreso que permitía a Hacienda realizar, en un único pago, las devoluciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022, los ingresos no habían comenzado hasta ahora. Es una resolución que pone fin a una injusticia fiscal que se arrastraba desde hace años y por la que miles de mutualistas se habían manifestado en muchas ocasiones.

Los atrasos que Hacienda debe ingresar a cientos de miles de pensionistas se comenzaron a pagar en la segunda quincena de agosto, según confirman fuentes del ministerio dirigido por María Jesús Montero. Los sindicatos detrás de las decenas de movilizaciones de asociaciones de jubilados, UGT y CC OO, también confirmaron que se están comenzando a recibir en cuenta estos pagos que están alrededor de los 4.000 euros pero que hay casos que pueden superar los 10.000 y que se seguirán recibiendo durante los próximos meses.

Ingreso automático

La Agencia Tributaria ingresa el dinero automáticamente a quienes lo solicitaron en un formulario habilitado en la web del organismo. Aunque la campaña de la Renta de este año haya finalizado, Hacienda decidió ampliar el plazo de solicitud de esta devolución dado el retraso que se ha producido en la tramitación parlamentaria de esta norma. El formulario solo permitía hasta ahora solicitar el pago correspondiente a 2019, sin embargo, al entrar ya en vigor la norma, su efectividad se amplía de forma automática a los años 2020, 2021 y 2022 sin necesidad de rellenar otro formulario.

Los exmutualistas o sus herederos que hayan comprobado que tiene derecho a esta devolución —haber realizado aportaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1999 y que dichas aportaciones no se hayan reducido o minorado en la base imponible del impuesto de acuerdo con la legislación vigente en cada momento— pueden reclamar el importe adeudado por Renta Web.

Si la Agencia Tributaria dispone de la información necesaria para calcular el importe de la reducción que correspondiera en cada caso, Renta Web realiza un cálculo automático de la devolución sobre las pensiones de jubilación o invalidez para conseguir una menor tributación.