Bruselas aprueba el acuerdo UE-Mercosur, la mayor zona de libre comercio del mundo

La Comisión Europea aprobó formalmente ayer, en una reunión del Colegio de Comisarios, el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, gracias, entre otros elementos, a las salvaguardas que el Ejecutivo comunitario podría ofrecer a Francia, uno de los principales escollos para que el texto sea ratificado.

El Colegio de Comisarios adoptó los acuerdos comerciales UE-Mercosur y UE-México, con algunas modificaciones en su formulación legal y con sus respectivas traducciones a los idiomas oficiales de la UE, con lo cual puso en marcha el proceso de ratificación. Bruselas destacó que los acuerdos van más allá del comercio, y los calificó de «pactos globales», en un momento en que Europa necesita nuevos aliados y socios de confianza para reforzar su resiliencia económica y hacer frente a los retos mundiales.

El acuerdo con Mercosur creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con una población de 700 millones de personas. Para garantizar que los beneficios del pacto UE-Mercosur sean tangibles lo antes posible, Bruselas tiene previsto desvincular los capítulos comerciales de las asociaciones estrictamente políticas, más amplias. Lo mismo ocurrirá con el acuerdo UE-México, señaló Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que «las empresas y el sector agroalimentario de la UE se beneficiarán de inmediato de la reducción de aranceles y costes, lo cual contribuirá al crecimiento económico y a la creación de empleo».

No obstante, el acuerdo comercial con Mercosur sólo podrá entrar en vigor si una mayoría de 15 Estados miembros que representen el 65 por ciento de la población de la UE lo aprueba en el Consejo, junto con una mayoría simple en el Parlamento Europeo.

A modo de prevención, para avanzar de cara a la futura ratificación del acuerdo, Bruselas estudia hacer concesiones a Francia, hasta la fecha principal abanderada del rechazo al texto en su formato actual, ante el temor de París a un incremento de las importaciones agrícolas sobre todo de Argentina y Brasil. El Gobierno francés y la Comisión Europea llevan meses negociando una posible solución para ofrecer mayores garantías al sector agrícola francés, uno de los más potentes de la UE.

La Comisión Europea presentó una declaración en la que se compromete a presentar una propuesta jurídicamente vinculante, en la cual se explicará cómo se activarán las salvaguardias en el caso de que las importaciones agrícolas de Mercosur perjudicasen al mercado de la UE.