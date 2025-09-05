La CNMV autoriza la opa sobre el Sabadell del BBVA, que mantiene el precio de su oferta

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno español acoge "con prudencia" la decisión del BBVA de rebajar el umbral mínimo de aceptación de la opa sobre el Banco Sabadell hasta el 30 % de los derechos de voto de la entidad catalana.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha pronunciado así respecto a la autorización obtenida por el BBVA de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para rebajar hasta dicho umbral la condición mínima de aceptación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil sobre el Banco Sabadell.

"Por parte del Gobierno, como siempre hemos hecho, prudencia ante las decisiones que toman las entidades en lo relativo a esta operación", ha dicho el ministro.

Cuerpo ha subrayado que el Ejecutivo español ya participó "en el momento que le correspondía" en esta opa y que intervino de manera "proporcional" con el fin de "proteger el interés general", en particular el de clientes y trabajadores, entre otros ámbitos.

Por ello, ha añadido: "Ahora corresponde a las entidades, y en última instancia a los accionistas, tomar la decisión sobre qué pasará con esta operación".

Ahora la opa "sigue su camino", ha insistido Cuerpo, que ha añadido que a él no le corresponde "especular" sobre las implicaciones de esta decisión del BBVA sobre la rebaja del umbral mínimo de aceptación.

"El mercado hará su propia valoración y serán los accionistas los que tengan que decidir", ha dicho, y tampoco se ha pronunciado sobre si el BBVA acabará mejorando su oferta.

"Habrá qué ver qué condiciones finales" se dan en la opa y "qué hace BBVA" finalmente, ha comentado el ministro, que ha insistido en que, en cualquier caso, el Gobierno habrá actuado para proteger a clientes y trabajadores de Banco Sabadell.

Con esta decisión del regulador bursátil de EE. UU., BBVA podrá renunciar a la condición mínima de aceptación inicialmente establecida, que exigía alcanzar al menos el 50 % de los derechos de voto efectivos del Sabadell, siempre que alcance como mínimo el umbral del 30 %, según consta en un documento emitido esta semana por la SEC.

Este porcentaje es clave, ya que la legislación española obliga a lanzar una opa obligatoria en caso de superar el 30 %, pero no alcanzar el 50 % de los derechos de voto.

La posibilidad de renunciar a la condición de aceptación mínima representa un paso importante en este proceso, al permitir mayor flexibilidad al BBVA en su objetivo de consolidar una participación significativa en el banco catalán. EFE