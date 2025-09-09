Yolanda Díaz negocia 'in extremis' con Junts recortar la jornada laboral

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha asegurado ayer que se mantienen negociaciones con Junts para tratar de convencerles de que desistan de su enmienda de totalidad sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Por tanto, confía en que estos contactos den sus frutos. En una rueda de prensa en Madrid dijo que tanto ella como desde el Ministerio de Trabajo mantienen diálogo abierto con el partido que lidera Carles Puigdemont, tanto con la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, el propio expresidente de la Generalitat y el secretario general de los postconvergentes, Jordi Turull.

De forma paralela y durante en una entrevista con «La Sexta», la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que estaba hablando con Puigdemont respeto a la votación de este miércoles en el Congreso. Ha advertido que mostrarse en contra de una jornada semanal de 237,5 horas es votar en contra de las clases trabajadoras, dado que la medida cuenta con amplio respaldo social y beneficiaría a 12 millones de asalariados.

Lara Hernández cargó contra el PP y ha criticado el silencio que mantiene respecto a la votación del martes. «¿Por qué los que tienen la lengua muy suelta para decir que les gusta la fruta o para provocar y polarizar con sus declaraciones, intentando romper nuestra democracia, luego no tienen absolutamente nada que aportar a uno de los debates más importantes para la gente trabajadora de este país?», se ha cuestionado.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente han anunciado movilización en defensa de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas para este miércoles 10 de septiembre en todos los municipios y comunidades autónomas de España, con el objetivo de que «los diputados a la hora de votar reciban ese calor». Así lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta en respuesta al debate y votación que este miércoles tendrá lugar en el Pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un examen parlamentario crucial para el que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente y está pendientes de que Junts pueda levantar la barrera y, en su caso, de que no haya ausencias, incluyendo al exministro socialista José Luis Ábalos.

Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Y las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados que serviría para dar al traste con el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que aún queda tiempo para lograr los apoyos para la votación sobre la reducción de la jornada laboral de este miércoles en el Congreso, aunque considera que si la medida no sale adelante, no será una derrota del Ejecutivo sino que los partidos que se oponen tendrán que explicarlo.