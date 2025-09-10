El 83% de la red eléctrica española está saturada y bloquea la inversión

Publicado por CRISTINA CÁNDIDO Madrid Creado: Actualizado:

El 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica en España está completamente saturado. Esta es la fotografía que arroja el mapa de la capacidad disponible en esta infraestructura que han revelado por primera vez Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», alertó ayer la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que representa a las principales firmas del sector. Este colapso perjudica, principalmente, a la industria electrointensiva y a proyectos claves como son los centros de datos.

Hasta ahora las compañías energéticas no estaban obligadas a publicar la situación de los puntos de conexión del sistema eléctrico que gestionan, lo que dificulta a las empresas conocer la capacidad disponible en cada comunidad y al propio regulador saber de primera mano la saturación real de la red. La principal novedad de la información proporcionada es que está homogeneizada y, por tanto, se pueden extraer algunas conclusiones. País Vasco, La Rioja, Aragón, Navarra y Andalucía tienen una situación crítica con más del 90% de la capacidad de sus redes ya ocupadas. Le siguen Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León con más del 85%. Por el contrario, los territorios con más capacidad para acoger nuevas conexiones son Asturias, Canarias y Baleares.

España se ha convertido en un destino atractivo para invertir en muchos sectores por el impulso de las renovables y los competitivos precios de la energía. Los números confirman este «apetito inversor» de empresas con proyectos que buscan conectarse a la red, pero los problemas a la hora de conceder estos acceso han ahuyentado inversiones por valor de 60.000 millones de euros al no dar respuesta a esa demanda eléctrica solicitada, según fuentes del sector.

En respuesta a los datos de capacidad disponible ofrecidos este martes por las eléctricas, fuentes del departamento que dirige Sara Aagesen aseguran que desde 2020 se ha otorgado el acceso a la red a peticiones «suficientes para doblar la demanda nacional». Desglosado, afirman que se han otorgado 43 gigawatios (GW) de capacidad para nuevas demandas de energía, equivalentes a otra España entera, incluyendo ?12 GW de Centros de Procesamiento de Datos, 11,3 GW de proyectos industriales, 6 GW de planeamientos urbanísticos, 3 GW para hidrógeno y 2,3 GW para infraestructura de recarga de vehículo eléctrico. A vueltas con la retribución Las redes llevan meses acaparando el debate después de que el apagón de abril pusiese de manifiesto la necesidad de renovarlas para evitar futuros cortes.

El Ministerio para la Transición Ecológica instó a la CNMC a mejorar la retribución que reciben las empresas distribuidoras por invertir en esta infraestructura, pero la propuesta del supervisor de aumentar la tasa del 5,58% actual al 6,46% para 2026-2031 se quedó por debajo de la expectativa de las eléctricas que superaba el 7%. Cuanto más alta es la retribución de las redes, más paga el consumidor en términos de peaje, que representa junto a otros costes fijos una buena parte de la factura de la luz. Este martes las principales energéticas volvieron a insistir en este asunto en boca de Aelec, que reivindicó en un comunicado un modelo retributivo «coherente y estable que asegure la recuperación de las inversiones y una retribución financiera adecuada que permita el pago de los capitales.