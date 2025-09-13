El Gobierno inyectará en la red eléctrica 13.600 M€ para evitar el colapso

Publicado por CRISTINA CÁNDIDO Madrid Creado: Actualizado:

La nueva planificación de redes eléctricas 2025-2030 en la que trabaja el Gobierno contará con un volumen de inversión de 13.590 millones de euros en nuevas redes de transporte. Esta inyección económica servirá para pasar de los 2.000 megavatios (MW) previstos de capacidad disponible a 27.700 MW, lo que supone multiplicar por 14 la capacidad en un momento en el que la entrada masiva de nuevos proyectos ha colapsado la red y ha limitado los puntos de conexión disponibles.

La propuesta del Ejecutivo que presentó este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen ante los primeros espadas del sector eléctrico se ha acelerado apenas unos días después de que se destapara el colapso y es una invitación a las energéticas a seguir este ritmo en sus redes. Permitirá de manera «excepcional» un aumento de la inversión de un 62% hasta el final de la década.

La ley actual en España fija un limite de inversión anual en redes de transporte y de distribución del 0,065% y 0,13% respecto al PIB por lo que elevarlo supondrá un extra de 3.600 millones para aumentar la capacidad de la red que gestiona Red Eléctrica y de 7.700 millones para la de distribución que está en manos de Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales —que no están sujetas a límites— y los proyectos que están financiados con fondos europeos.

La saturación en los nudos de la red de distribución encendió todas las alarmas por la pérdida de inversiones industriales que corren el riesgo de perderse en comunidades como País Vasco, Andalucía, Aragón o Cantabria, con cerca del 100% de la capacidad de su red disponible ya adjudicada y dio pie a las eléctricas para presionar al Gobierno a través de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y reivindicar una retribución más atractiva y por encima del del 5,58% que propuso el regulador que no les obligue a redirigir sus inversiones a mercados más rentables. La ampliación está en el Real decreto.