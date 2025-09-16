Sánchez anuncia ayudas de 30.000 euros para vivienda
Servirá para el pago de las rentas, que serán descontadas del futuro precio de compra
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas. Con motivo de la reunión interparlamentaria del PSOE, ha indicado que estas tres medidas se van a poner en marcha gracias al «impulso y al liderazgo» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En concreto, ha explicado que se va a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Esta ayuda servirá para el pago de las rentas, que serán descontadas del futuro precio de compra, y al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. En segundo lugar, el Ejecutivo va a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes, que se anunció en el mes de enero, que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones. Tendrá como finalidad garantizar el acceso a la vivienda de los inquilinos y asegurar el pago de las rentas no pagadas.
Las rentas a las que se da cobertura son aquellas cuyo importe mensual no supere el 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar del contrato. Por último, se van a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural —sin superar el 20 % del coste de adquisición y para aquellas que están en municipios de 10.000 habitantes o menos-, lo que también ayudará a luchar contra la despoblación, ha apuntado Sánchez, que ha hecho referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.
Plan Nacional de Vivienda
Además, ha añadido que también se va a enviar la propuesta formalizada del Plan Nacional de Vivienda a las comunidades autónomas con el compromiso de triplicar el dinero y llegar a los 7.000 millones en los próximos 5 años con todos los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo. Ha avanzado además que este lunes se va a exigir a las plataformas de alquiler vacacional, tal y como avanzó ayer en Málaga, que eliminen aquellas viviendas —53.876 pisos turísticos ilegales— que no cumplen con la legislación para que vayan a parar a la gente que las necesita para vivir en alquiler residencial. El presidente del Gobierno ha puesto el acceso a la vivienda, particularmente de la gente joven, como una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo y ha insistido que la crisis de vivienda necesita del aporte de lo público, que es un problema complejo para el que no existen atajos y que la responsabilidad es compartida de todas las administraciones, de los ayuntamientos en la planificación urbana y también de todas las comunidades autónomas. «Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para poder resolver esta grave cuestión que afecta a muchísima gente en nuestro país», ha recalcado Sánchez, que ha defendido la Ley de Vivienda para limitar subidas de precios, el fin de las Golden Visa que «solo beneficiaban a los grandes patrimonios» que venían a comprar vivienda en España, el blindaje de la vivienda pública frente a fondos buitres, el PERTE de la industrialización o el papel que juega en ello el ICO. Pedro Sánchez considera, según dejó claro en su intervención. que los resultados de estas medidas empiezan a ser visibles, que sus políticas en materia de vivienda avanzan en la decisión correcta, pero que aún queda «muchísimo» trabajo por hacer.