Sánchez anuncia ayudas de 30.000 euros para vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas medidas para mejorar el acceso de los jóvenes a una vivienda como una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros, hasta 10.800 euros para la compra de una vivienda en el medio rural o un seguro de impago de rentas. Con motivo de la reunión interparlamentaria del PSOE, ha indicado que estas tres medidas se van a poner en marcha gracias al «impulso y al liderazgo» de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En concreto, ha explicado que se va a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Esta ayuda servirá para el pago de las rentas, que serán descontadas del futuro precio de compra, y al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. En segundo lugar, el Ejecutivo va a poner en marcha el seguro de impago de rentas para jóvenes, que se anunció en el mes de enero, que servirá para dar más garantías a propietarios y a inquilinos y que entrará en vigor en este período de sesiones. Tendrá como finalidad garantizar el acceso a la vivienda de los inquilinos y asegurar el pago de las rentas no pagadas.

Las rentas a las que se da cobertura son aquellas cuyo importe mensual no supere el 50 % de los ingresos netos de la unidad familiar del contrato. Por último, se van a crear nuevas ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural —sin superar el 20 % del coste de adquisición y para aquellas que están en municipios de 10.000 habitantes o menos-, lo que también ayudará a luchar contra la despoblación, ha apuntado Sánchez, que ha hecho referencia a las reclamaciones de muchos alcaldes de las zonas rurales afectadas por los incendios de este verano.

Plan Nacional de Vivienda

Además, ha añadido que también se va a enviar la propuesta formalizada del Plan Nacional de Vivienda a las comunidades autónomas con el compromiso de triplicar el dinero y llegar a los 7.000 millones en los próximos 5 años con todos los gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo. Ha avanzado además que este lunes se va a exigir a las plataformas de alquiler vacacional, tal y como avanzó ayer en Málaga, que eliminen aquellas viviendas —53.876 pisos turísticos ilegales— que no cumplen con la legislación para que vayan a parar a la gente que las necesita para vivir en alquiler residencial. El presidente del Gobierno ha puesto el acceso a la vivienda, particularmente de la gente joven, como una de las prioridades de la agenda del Ejecutivo y ha insistido que la crisis de vivienda necesita del aporte de lo público, que es un problema complejo para el que no existen atajos y que la responsabilidad es compartida de todas las administraciones, de los ayuntamientos en la planificación urbana y también de todas las comunidades autónomas. «Vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para poder resolver esta grave cuestión que afecta a muchísima gente en nuestro país», ha recalcado Sánchez, que ha defendido la Ley de Vivienda para limitar subidas de precios, el fin de las Golden Visa que «solo beneficiaban a los grandes patrimonios» que venían a comprar vivienda en España, el blindaje de la vivienda pública frente a fondos buitres, el PERTE de la industrialización o el papel que juega en ello el ICO. Pedro Sánchez considera, según dejó claro en su intervención. que los resultados de estas medidas empiezan a ser visibles, que sus políticas en materia de vivienda avanzan en la decisión correcta, pero que aún queda «muchísimo» trabajo por hacer.