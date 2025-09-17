La ministra de Vivienda ve ruin y reprochable culpar a la inmigración del actual problema

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha achacado a Vox que es ruin culpar a la inmigración del problema de la vivienda, ausente de toda humanidad, además de irresponsable políticamente y reprochable moralmente.

En una interpelación de Vox en el Congreso de los Diputados, ha insistido en que los inmigrantes aportan a este país más de lo que reciben en prestaciones, que por encima de su situación administrativa cuentan con derechos humanos y que la migración es una parte muy importante en el sector de la construcción, que se sostiene gracias a ellos, que trabajan en la obra para levantar nuestras casas y las de nuestros hijos.

"Ese electoralismo puede salir caro social y democráticamente", ha recalcado al diputado de Vox Carlos Hernández, que ha asegurado en su primera intervención que el problema de la vivienda se ha visto agravado al abrir las fronteras a 3 millones de personas en los últimos años que necesitan vivienda.

La ministra de Vivienda ha subrayado al respecto que no es lo mismo hablar de demografía que hacerlo en términos de inmigrantes.

Extranjeros ricos que sí perturban y especulan

La ministra ha asegurado que le parece curioso que hablando del problema de vivienda y de personas no españolas el diputado de Vox no se haya referido a otros extranjeros "que sí que están perturbando y dañando" y que parecen no preocuparle tanto los extranjeros ricos que vienen a Madrid a comprarse las casas "a pares" y bloques enteros para hacer especulación impidiendo que los madrileños puedan vivir es barrios.

Esta cuestión, ha apuntado, está acabando con las ciudades, con los barrios y expulsando a sus vecinos, causando un verdadero problema al mercado del alquiler.

Inversión "revolucionaria"

La ministra también se ha referido al nuevo plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que contempla una inversión de 7.000 millones que califica de "revolucionaria" y que en un 40 % va dirigido a la promoción de vivienda pública, asequible y protegida para siempre.

La titular de Vivienda ha asegurado que con este Gobierno hay menos precariedad entre los jóvenes, que aún queda mucho por hacer, y que este plan que se acaba de presentar a las comunidades busca reducir la edad de emancipación, abarca ayudas para vivienda asequible, para el alquiler con opción a compra o para comprar en el medio rural.

Ha insistido en que aspiran a llegar al 8 % de vivienda pública, que la producción de VPO se ha elevado un 63 % y que España es uno de los primeros países en crecimiento del sector de la construcción en el último año.

Desde Vox, el diputado Carlos Hernández ha asegurado que comprar una vivienda es prácticamente imposible para los jóvenes, que la crisis de vivienda ha dejado al español medio fuera de juego, que ha fomentado una generación nómada y de jornaleros del alquiler y que parece probable que solo pasarán por el notario para tener una vivienda cuando previamente hayan despedido a sus padres en el tanatorio.

Considera que las malas ideas y políticos han provocado una reducción drástica de la oferta de vivienda de alquiler de larga duración debido a un control de precios que no funciona y que alienta un mercado negro y la exclusión residencial. EFE