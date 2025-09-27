El presidente de BBVA advierte de que no está encima de la mesa una segunda opa

Publicado por Lucas Irigoyen Bilbao Creado: Actualizado:

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la hipótesis de que puede haber una segunda opa en metálico y con mejor precio para hacerse con la entidad catalana si la oferta que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

Torres ha insistido ayer en que «una segunda opa no está encima de la mesa». Lo hace después de afirmar que «se están diciendo muchas cosas que están generando confusión», en un mensaje velado a los responsables del Sabadell, que han venido señalando que la oferta, a pesar de la mejora del 10% de este lunes, es insuficiente y que no llegaría al 50% de aceptación. Ese mensaje da a entender que es posible una segunda oferta con mejor precio, lo que evita que los accionistas acudan a la opa hasta el 10 de octubre.

El procedimiento lanzado por BBVA para adquirir el Sabadell establece la condición de alcanzar el 50% de aceptación. Y, aunque Torres se ha mostrado «absolutamente convencido» de que la opa triunfará, la entidad sí se ha reservado la posibilidad de rebajarla al 30%. Si así lo hiciera, la legislación española obliga a lanzar una segunda opa en metálico y por un precio «equitativo». Un procedimiento en el que BBVA tendría que hacer la propuesta económica y la CNMV ratificarla y, en su caso, ajustarla.

