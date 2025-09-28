Los mutualistas se movilizan para que en el paso al RETA cuente los años cotizados

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los mutualistas profesionales se activan en la calle para que la ley de pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos reconozca todos los años cotizados en las mutualidades y las aportaciones hechas sin coeficientes de compensación. Este mecanismo se creó para que profesionales que cotizan en una mutualidad alternativa (por ejemplo, abogados, arquitectos, procuradores, etc.) puedan trasladar parte de sus aportaciones o derechos al sistema público de la Seguridad Social.

Pero estos profesionales afectados están dispuestos a llegar a los tribunales si la futura norma, que ha iniciado la recta final para su aprobación, no permite el reconocimiento íntegro de todos los años cotizados. Unas 30.000 personas, según cifras de los manifestantes, se concentraron este sábado frente al Congreso para denunciar la situación de desprotección que sufre el colectivo tras décadas de aportaciones a mutualidades alternativas a la Seguridad Social.

Al grito de «justicia e igualdad para todos», los mutualistas han pedido una mejora en las condiciones de profesionales activos y jubilados ya que denuncian que algunos apenas alcanzan «los 300 o 400 euros mensuales sin derecho a pagas extraordinarias ni a revalorizaciones anuales».

La movilización ha reclamado una solución justa y universal después de que el pleno de la Cámara baja diese el jueves el visto bueno al debate de enmiendas a la proposición del PSOE que establece que solo puedan acogerse a la pasarela quienes carezcan del mínimo de 15 años cotizados, estén en activo a 31 de diciembre de 2022 y no sean pensionistas. Unas condiciones que para la Mutualidad de Procuradores son «discriminatorias» y generan «exclusión».

Todas las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios respaldan la inclusión en esta «pasarela» de los mutualistas pasivos. «La PL nos parece insuficiente porque no nos contempla a todos», subraya Gemma Arnán, portavoz del colectivo. En la misma línea, Nuria Ramón insiste en que «la pasarela ha de contemplar a activos y pasivos, porque todos hemos contribuido al sistema». Por su parte, Lina denuncia que «no podemos aceptar limitaciones temporales ni exclusiones por situación personal.