El nuevo mercado eléctrico rebaja la factura industrial

Para los consumidores particulares no habrá cambios visibles, pero el precio de la luz en el mercado regulado en España dejará de actualizarse cada hora y empezará a hacerlo cada 15 minutos a partir de este miércoles. Es decir, las empresas que producen, venden y compran electricidad en una subasta diaria —el 'pool', en la jerga del sector— y que hasta ahora se venía negociando en bloques de sesenta minutos, empezarán a hacerlo cada cuarto de hora. Como consecuencia, en vez de 24 precios al día habrá un total de 96 precios, lo que abre la puerta a una gestión más eficiente y flexible y será una oportunidad económica para la industria, que tendrá más margen para aprovechar los momentos más asequibles. Este cambio de modelo no será intrascendente en un momento en el que el precio de la electricidad no termina de estabilizarse tras el repunte de la factura por los servicios de ajustes tras el colapso eléctrico del 28 de abril. El recibo de la luz en España subió en agosto un 14,7% respecto al mismo mes del año anterior mientras que en países vecinos como Francia cayó un 13,6%, en Italia un 4,9% y en Portugal un 2,3%, según los últimos datos de Eurostat. El sol no brilla igual a las 11.15 horas que a las 11.45 horas, igual que el viento puede soplar fuerte y calmarse apenas unos minutos después con la consecuente caída de producción de un aerogenerador. Esta asimetría ha venido provocando en el modelo vigente diferencias entre el resultado del mercado (oferta y demanda prevista) y las necesidades reales (oferta y demanda real) que se pagan en el mercado secundario —conocido como mercado de ajuste— gestionado por Red Eléctrica. Y se acentuó con la entrada masiva de renovables en el sistema, con un sobrecoste por los cálculos que no se estaban ajustando a la realidad y que se evitarán con las ofertas cuarto-horarias. Aumentar el número de estos paquetes de compraventa de energía ajustará mejor la oferta y demanda en cada momento, reducirá el riesgo de desajustes cuando sobra o falta electricidad y los precios reflejarán mejor la situación real del sistema ya que un intervalo más corto otorga más flexibilidad a los participantes del mercado, según explican fuentes del operador del mercado español (OMIE). El cambio de modelo afectará a comercializadores y generadoras, a OMIE y a REE.

