«Vamos a superar el 50 %, esperar a la segunda opa no tiene sentido»

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

A solo unos días de que finalice el plazo de aceptación de la opa, el presidente de BBVA, Carlos Torres, se muestra convencido de que el «sí» de los accionistas superará «ampliamente» el 50%. Asegura que aquellos que aconsejan esperar a una segunda oferta responden a «especulaciones interesadas» e insiste en que nunca sería a un precio superior al actual.

—Muchos analistas consideran que no van a alcanzar el 50% de aceptación. ¿Por qué usted está tan convencido de que sí?

—Hay analistas para todos los gustos, pero estamos convencidos de que superaremos ampliamente el 50% porque así nos lo trasladan los institucionales, que acudirán abrumadoramente a la oferta. Ellos representan un 30%. En el caso de los fondos pasivos, calculamos una aceptación del 10% y, atendiendo al anuncio de vender de David Martínez —mayor accionista individual del Sabadell-, ya estaríamos sobre un 40%. Si sumamos a los arbitrajistas, estaríamos cerca del 50%.

—Los minoritarios entonces serán clave, con un peso del 40%.

—Llevamos una aceptación muy importante de la base accionarial depositada en BBVA, en torno a un tercio. Ytodo a falta de la semana final, cuando viene el grueso de las aceptaciones.

—¿Están notando un efecto arrastre por la decisión de David Martínez de aceptar la opa?

—Lo que notamos es una aceleración notable desde mediados de la semana pasada. Es el mayor accionista individual del Sabadell, conoce bien el banco y lleva más de una década en su consejo. Ha manifestado de manera muy clara que la unión tiene un elevado atractivo estratégico. Es una opinión muy cualificada.

—Si no alcanzan el 50%, tendrían que lanzar una segunda opa en metálico. ¿Puede garantizar que en ese caso no subiría el precio?

—Sí, lo puedo garantizar. Pero eso son especulaciones interesadas que tratan de confundir al accionista del Sabadell, haciéndole pensar algo que no es cierto. Lo único que hay en firme es la oferta que está encima de la mesa hasta el viernes y no hay ninguna garantía de una segunda oportunidad. De existir esa hipotética posibilidad, en ningún caso será a un precio distinto. Además, sería dentro de unos meses y con peor fiscalidad

—En ese caso hipotético, si la CNMV estableciera un precio superior al actual, ¿BBVA dejaría la operación?

—Exacto.

—¿Han confirmado entonces con la CNMV su interpretación de que no hay que mejorar el precio en una segunda opa?

—La legislación es meridiana y señala que el precio será el medio ponderado de los valores que ofreces en canje en la fecha de adquisición. Lo único que queda es que la CNMV diga cuántos euros son, pero es el mismo precio. Así se recoge en el folleto de la opa, que ha aprobado el supervisor.

—David Martínez califica de infundadas y difamatorias las insinuaciones de un posible acuerdo con BBVA para acudir a la opa. ¿Se ha atravesado una línea roja en esta recta final del proceso?

—Entiendo perfectamente la afirmación de Martínez y comparto la naturaleza difamatoria de las insinuaciones de posibles acuerdos ocultos o contraprestaciones.Decir que su interés no es genuino, sino que existan otras cosas por las que él se beneficia… Eso sería incumplir la ley.

—Pero es lo que se insinúa…

—Una conducta así tendría repercusiones, con grandes consecuencias estando en el contexto de una oferta como esta. Cualquier contraprestación o acuerdo que hubiera, tendríamos que hacerlo extensivo a todos los accionistas y, por supuesto, haberlo comunicado. En definitiva, creo que las declaraciones que apuntan a que puede haber algo distinto de lo que hay —que no es más que David Martínez al que le parece muy interesante la oferta y por eso la acepta— son maliciosas.

—¿Se ha reunido con él?

—Yo no me he reunido con él, pero por supuesto que los equipos del banco han mantenido encuentros con muchísimos accionistas del Sabadell, incluido él, para trasladarles la visión de futuro y el atractivo de esta oferta. Repito lo malicioso de cualquier insinuación sobre que haya algo más que eso. Me parece también curioso que se hable de que en realidad al señor Martínez le interesaba invertir en BBVA. Resulta que no lo ha hecho hasta ahora, sino que donde ha invertido es en Banco Sabadell, y hace ya 12 años.

—El CEO del Sabadell ha llegado incluso a poner en duda su palabra. ¿Se siente ofendido?

—No entro en las descalificaciones personales. Desde el principio del proceso hemos mantenido una actitud constructiva, tanto con el consejo del Sabadell como con sus accionistas. Huimos de la descalificación personal y de cualquier tipo de confrontación con los consejeros. Nuestra actitud ha sido siempre de respeto y reconocimiento a la gran labor que han llevado a cabo.

—Pero han denunciado ante la CNMV trabas en las oficinas del Sabadell para que los accionistas acudan al canje.

—Hemos detectado conductas que nos parecen muy serias, porque impiden a los accionistas ejercer su derecho de propiedad, que puedan disponer de su patrimonio como quieran. Cuando van a la oficina del Sabadell, les remiten a BBVA, les trasladan que les llamarán por teléfono o no les ofrecen los certificados necesarios para que puedan acudir a aceptar el canje en nuestras oficinas.

—Si la opa tiene éxito, ¿veremos a Josep Oliu como presidente del Sabadell siendo BBVA máximo accionista?

—No hay nada decidido. Lo que sí tenemos claro es que contaremos con los directivos del Sabadell, no solo los altos ejecutivos, para el proyecto de integración.