La CNMV abronca a BBVA y Sabadell por la guerra de cifras

La guerra de cifras entre BBVA y Banco Sabadell a solo un día de que finalice el periodo de aceptación de la opa ha obligado a la CNMV a llamar al orden a las partes. En un insólito comunicado, el supervisor advierte de que los criterios que se utilizarán para marcar el precio de una hipotética segunda opa —que BBVA tendría que lanzar si no alcanza el 50% de aceptación y decide rebajar ese umbral al 30%— no se conocerán hasta el 17 de octubre, cuando el organismo dé a conocer también el resultado de la actual oferta. «Ante las informaciones contradictorias sobre los próximos hitos relativos a la opa, la CNMV informa de que el resultado de la oferta se dará a conocer el 17 de octubre y las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán ese mismo día», reza el documento. El mercado ya descontaba que ese viernes se conocerán los resultados oficiales del nivel de aceptación. Pero la gran duda de los accionistas sigue siendo cuál será el precio al que se lanzaría una segunda opa, con los dos bancos ofreciendo interpretaciones distintas de la norma. El presidente de BBVA, Carlos Torres, sigue defendiendo que superarán «ampliamente» el 50%, con lo que no tendrán que poner sobre la mesa una nueva oferta. Y, en caso de que así fuera, el precio sería el mismo al de la actual. La entidad se aferra al artículo 9.2e de la ley de opas, que establece que se calcularía como «la media ponderada de las cotizaciones» en el momento de la adquisición. Es decir, el 10 de octubre que finaliza el canje. Sabadell cree, por contra, que esa fecha de referencia sería 13 días más tarde, en el momento de la liquidación, por lo que el precio sería superior. Mucho más si entran en juego los fondos de cobertura que pueden ‘inflar’ la acción de la catalana en esas jornadas. Pero BBVA insiste: si la CNMV dice que el precio debe ser más alto, se retirará del proceso. Con la tensión en su punto álgido, el supervisor ha querido dejar claro que «cualquier afirmación que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer su criterio debe ser considerada como mera especulación», acusando a los dos bancos, aunque sin mencionarlos directamente, de confundir al mercado. La visión es distinta entre algunos inversores, que consideran que están acudiendo a ciegas a esta opa y que el organismo podría acabar con el debate si publicase ya su juicio. Sin embargo, el supervisor defiende que no tiene sentido hacerlo sin saber con seguridad si habrá una segunda opa.