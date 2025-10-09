Diario de León

La CNMV abronca a BBVA y Sabadell por la guerra de cifras

Mantiene en vilo a los accionistas al confirmar que no aclarará su criterio hasta el 17 de octubre

Carlos San Basilio es el presidente de la CNMV.

La guerra de cifras entre BBVA y Banco Sabadell a solo un día de que finalice el periodo de aceptación de la opa ha obligado a la CNMV a llamar al orden a las partes. En un insólito comunicado, el supervisor advierte de que los criterios que se utilizarán para marcar el precio de una hipotética segunda opa —que BBVA tendría que lanzar si no alcanza el 50% de aceptación y decide rebajar ese umbral al 30%— no se conocerán hasta el 17 de octubre, cuando el organismo dé a conocer también el resultado de la actual oferta. «Ante las informaciones contradictorias sobre los próximos hitos relativos a la opa, la CNMV informa de que el resultado de la oferta se dará a conocer el 17 de octubre y las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán ese mismo día», reza el documento. El mercado ya descontaba que ese viernes se conocerán los resultados oficiales del nivel de aceptación. Pero la gran duda de los accionistas sigue siendo cuál será el precio al que se lanzaría una segunda opa, con los dos bancos ofreciendo interpretaciones distintas de la norma. El presidente de BBVA, Carlos Torres, sigue defendiendo que superarán «ampliamente» el 50%, con lo que no tendrán que poner sobre la mesa una nueva oferta. Y, en caso de que así fuera, el precio sería el mismo al de la actual. La entidad se aferra al artículo 9.2e de la ley de opas, que establece que se calcularía como «la media ponderada de las cotizaciones» en el momento de la adquisición. Es decir, el 10 de octubre que finaliza el canje. Sabadell cree, por contra, que esa fecha de referencia sería 13 días más tarde, en el momento de la liquidación, por lo que el precio sería superior. Mucho más si entran en juego los fondos de cobertura que pueden ‘inflar’ la acción de la catalana en esas jornadas. Pero BBVA insiste: si la CNMV dice que el precio debe ser más alto, se retirará del proceso. Con la tensión en su punto álgido, el supervisor ha querido dejar claro que «cualquier afirmación que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer su criterio debe ser considerada como mera especulación», acusando a los dos bancos, aunque sin mencionarlos directamente, de confundir al mercado. La visión es distinta entre algunos inversores, que consideran que están acudiendo a ciegas a esta opa y que el organismo podría acabar con el debate si publicase ya su juicio. Sin embargo, el supervisor defiende que no tiene sentido hacerlo sin saber con seguridad si habrá una segunda opa.

«No tiene ningún sentido esperar una segunda opa, no tiene ventaja de precio"

El director general de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, asegura que «no tiene ningún sentido esperar una hipotética segunda opa» sobre el Banco Sabadell porque «no tiene ninguna ventaja». En una entrevista con la ACN, el máximo responsable del banco en España afirma que el escenario de una segunda opa «es muy improbable» y «incierto», y que no presenta «ninguna ventaja ni de precio, ni de plazo ni de fiscalidad». Tras el anuncio del apoyo del accionista minoritario más relevante del Banco Sabadell, David Martínez, a la opa, Belausteguigoitia afirma que ha habido una «aceleración» de las adhesiones y se muestra confiado en que se superará «con holgura» el 40%. De hecho, prevé un apoyo «masivo» de los inversores institucionales y resta importancia al caso de Zurich. Un directivo vasco insiste en que es «absurdo» esperar a una «incierta» segunda oferta, como se había insinuado desde el Banco Sabadell. «Si se supera el 40% no habrá, lógicamente, segunda oferta, y en el hipotético caso de que la hubiera, el precio sería el mismo», remarca.En este sentido reitera que el reglamento de OPAs establece que «el precio debe ser el que haya sido la mejor oferta en los últimos 12 meses», en este caso, la oferta actual. Esperar, asegura, solo hará «el proceso más largo» y «retrasará las ventajas de la adhesión y la aceptación de la oferta actual».El BBVA insiste en que, si acabara haciendo una segunda OPA, la haría con recursos propios, sin ampliación de capital, y evita especular con opciones que le obliguen a desistir. «Es muy improbable», dice Belausteguigoitia. «La oferta es buenísima, el proyecto muy atractivo», insiste el directivo del BBVA, que admite que cualquier decisión tiene un «componente sentimental, emocional» pero también «racional». «Somos muy optimistas, el apoyo entre el inversor institucional será masivo», reitera.
