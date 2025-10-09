Un millón de interinos se juega su futuro en Europa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Un millón de empleados públicos españoles vive pendientes de Luxemburgo. El abogado general del TJUE se pronunciará este jueves sobre si España vulnera la normativa europea al impedir que los interinos se conviertan en fijos mientras el Gobierno sigue sin dar con la solución para reducir una disparatada tasa de temporalidad, a la cabeza de Europa, y se enfrenta a sanciones millonarias. Su dictamen puede cambiar la carrera de cientos de miles de trabajadores y forzar al Ejecutivo a modificar de nuevo el Estatuto del Empleado Público. Es más, se la pueden jugar al todo o nada; es decir, pueden pasar a convertirse en funcionarios de inmediato o lo contrario.