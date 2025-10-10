Red Eléctrica niega haber hablado de riesgo de apagón

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, ha lanzado este jueves un «mensaje de tranquilidad» y ha aclarado que no ha hablado de «riesgo de apagón ni inminente ni generalizado", sino de variaciones recientes de tensión «que deben evitarse» pero que no han puesto en peligro el suministro. En un mensaje en 'X', Red Eléctrica incide en ello después de conocerse que ha urgido a la CNMC a aprobar modificaciones temporales para reforzar el sistema tras observar «algunas situaciones de variaciones bruscas de tensión (...) dentro de los márgenes establecidos». "Desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico", indica la filial de Redeia. Y añade: «el objetivo de estas medidas concretas es reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer".