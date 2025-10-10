Consulta el listado de oficinas abiertas hoy hasta las 21.00 h para canjear las acciones del Banco Sabadell
También puedes canjear tus acciones por teléfono en el 800 080 032 hasta la 23.59 h (CEST) del viernes 10 de octubre.
|Comunidad Autónoma
|Provincia
|Dirección
|Localidad
|Código Postal
|Andalucía
|Almería
|Paseo de Almería, 41
|Almería
|04001
|Cádiz
|Calle Larga, 57
|Jerez de la Frontera
|11403
|Córdoba
|Gran Capitán, 5
|Córdoba
|14008
|Granada
|Plaza Isabel La Católica, 1
|Granada
|18009
|Málaga
|Calle Marqués de Larios, 12-14
|Málaga
|29005
|Sevilla
|Calle Granada, 1
|Sevilla
|41001
|Aragón
|Zaragoza
|Plaza Aragón, 13
|Zaragoza
|50004
|Asturias
|Asturias
|Plaza del Carmen, 2
|Gijón
|33206
|Asturias
|Mendizábal, 1
|Oviedo
|33003
|Asturias
|Cámara, 33
|Avilés
|33401
|Asturias
|Martínez de Vega, 2
|Mieres
|33600
|Cantabria
|Cantabria
|Paseo Pereda, 2
|Santander
|39004
|Castilla y León
|Burgos
|Vitoria, 7
|Burgos
|09004
|León
|Plaza Santo Domingo, 9
|León
|24002
|Salamanca
|Toro, 19
|Salamanca
|37002
|Valladolid
|Duque de la Victoria, 12
|Valladolid
|47001
|Cataluña
|Barcelona
|Francesc Layret, 101-107
|Badalona
|08911
|Barcelona
|Gran de Sant Andreu, 166
|Barcelona
|08030
|Barcelona
|Passeig de Gràcia, 25
|Barcelona
|08007
|Barcelona
|Av. Diagonal, 662-664
|Barcelona
|08034
|Barcelona
|Gran Via de les Corts Catalanes, 506-510
|Barcelona
|08015
|Barcelona
|Camí Ral, 377
|Mataró
|08301
|Barcelona
|Rambla Vayreda, 25
|Gavà
|08850
|Barcelona
|Rambla Just Oliveras, 11
|Hospitalet de Llobregat
|08901
|Barcelona
|Passeig de Pere III, 24
|Manresa
|08241
|Barcelona
|Joan Maragall, 2
|Martorell
|08760
|Barcelona
|Balmes, 1
|Mollet del Vallès
|08100
|Barcelona
|Pl. Maluquer i Salvador, 7
|Granollers
|08401
|Barcelona
|Portal de Sant Roc, 29-31
|Terrassa
|08221
|Barcelona
|Carretera Sentmenat, 50
|Castellar del Vallès
|08211
|Barcelona
|Rambla Hospital, 11
|Vic
|08500
|Barcelona
|Rambla de Nuestra Señora, 51
|Vilafranca del Penedès
|08720
|Barcelona
|Sant Quirze, 4
|Sabadell
|08201
|Barcelona
|Passeig Espronceda, 1
|Sabadell
|08204
|Barcelona
|Av. Rius i Taulet, 12
|Sant Cugat del Vallès
|08172
|Girona
|Pl. Marqués de Camps, 6
|Girona
|17001
|Girona
|Bisbe Lorenzana, 9
|Olot
|17800
|Lleida
|Rambla Ferran, 30
|Lleida
|25007
|Tarragona
|Plaça de Prim, 10
|Reus
|43201
|Tarragona
|Rambla Nova, 58-60
|Tarragona
|43004
|Comunidad de Madrid
|Madrid
|Orense, 58
|Madrid
|28020
|Madrid
|Goya, 31
|Madrid
|28001
|Madrid
|Calle Serrano, 240
|Madrid
|28016
|Madrid
|Calle Princesa, 41
|Madrid
|28008
|Madrid
|Pérez de la Victoria, s/n
|Madrid
|28023
|Madrid
|Pl. de la Moraleja, s/n
|Alcobendas
|28109
|Comunidad Valenciana
|Alicante
|Rambla Méndez Núñez, 42
|Alicante
|03002
|Alicante
|Av. Comunitat Valenciana, 15
|Elche
|03201
|Alicante
|Av. Marqués de Campo, 29
|Denia
|03700
|Alicante
|Av. del País Valencià, 40-42
|Alcoy
|03801
|Alicante
|Calle Puente, s/n
|Benidorm
|03503
|Alicante
|Padre Manjón, 14
|Elda
|03600
|Castellón
|Av. Rey Don Jaime, 78
|Castellón de la Plana
|12001
|Valencia
|Calle Major, 69 (esq. Germanías)
|Gandía
|46701
|Valencia
|Calle Pintor Sorolla, 1
|Valencia
|46002
|Valencia
|Avenida del Cid, 19
|Valencia
|46018
|Valencia
|Av. 9 de Octubre, 50
|Puerto de Sagunto
|46520
|Valencia
|Ingeniero Castells, 3
|Paterna
|46980
|Galicia
|La Coruña
|Cantón Pequeño, 18
|La Coruña
|15003
|La Coruña
|Senra, 3-5
|Santiago de Compostela
|15702
|Pontevedra
|Av. García Barbón, 2
|Vigo
|36201
|Islas Baleares
|Islas Baleares
|Pl. de l’Olivar, 6
|Palma
|07002
|Islas Canarias
|Las Palmas
|Mayor de Triana, 91
|Las Palmas de Gran Canaria
|35002
|Santa Cruz de Tenerife
|La Marina, 5
|Santa Cruz de Tenerife
|38002
|País Vasco
|Guipúzcoa
|Av. de la Libertad, 36
|Donostia-San Sebastián
|20004
|Vizcaya
|Gran Vía, 12
|Bilbao
|48001
|Región de Murcia
|Murcia
|Av. Libertad, 6
|Murcia
|30009
|Murcia
|Mayor, 27-29
|Cartagena
|30201