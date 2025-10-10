Diario de León

Consulta el listado de oficinas abiertas hoy hasta las 21.00 h para canjear las acciones del Banco Sabadell

También puedes canjear tus acciones por teléfono en el 800 080 032 hasta la 23.59 h (CEST) del viernes 10 de octubre.

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Comunidad Autónoma Provincia Dirección Localidad Código Postal
Andalucía Almería Paseo de Almería, 41 Almería 04001
Cádiz Calle Larga, 57 Jerez de la Frontera 11403
Córdoba Gran Capitán, 5 Córdoba 14008
Granada Plaza Isabel La Católica, 1 Granada 18009
Málaga Calle Marqués de Larios, 12-14 Málaga 29005
Sevilla Calle Granada, 1 Sevilla 41001
Aragón Zaragoza Plaza Aragón, 13 Zaragoza 50004
Asturias Asturias Plaza del Carmen, 2 Gijón 33206
Asturias Mendizábal, 1 Oviedo 33003
Asturias Cámara, 33 Avilés 33401
Asturias Martínez de Vega, 2 Mieres 33600
Cantabria Cantabria Paseo Pereda, 2 Santander 39004
Castilla y León Burgos Vitoria, 7 Burgos 09004
León Plaza Santo Domingo, 9 León 24002
Salamanca Toro, 19 Salamanca 37002
Valladolid Duque de la Victoria, 12 Valladolid 47001
Cataluña Barcelona Francesc Layret, 101-107 Badalona 08911
Barcelona Gran de Sant Andreu, 166 Barcelona 08030
Barcelona Passeig de Gràcia, 25 Barcelona 08007
Barcelona Av. Diagonal, 662-664 Barcelona 08034
Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 506-510 Barcelona 08015
Barcelona Camí Ral, 377 Mataró 08301
Barcelona Rambla Vayreda, 25 Gavà 08850
Barcelona Rambla Just Oliveras, 11 Hospitalet de Llobregat 08901
Barcelona Passeig de Pere III, 24 Manresa 08241
Barcelona Joan Maragall, 2 Martorell 08760
Barcelona Balmes, 1 Mollet del Vallès 08100
Barcelona Pl. Maluquer i Salvador, 7 Granollers 08401
Barcelona Portal de Sant Roc, 29-31 Terrassa 08221
Barcelona Carretera Sentmenat, 50 Castellar del Vallès 08211
Barcelona Rambla Hospital, 11 Vic 08500
Barcelona Rambla de Nuestra Señora, 51 Vilafranca del Penedès 08720
Barcelona Sant Quirze, 4 Sabadell 08201
Barcelona Passeig Espronceda, 1 Sabadell 08204
Barcelona Av. Rius i Taulet, 12 Sant Cugat del Vallès 08172
Girona Pl. Marqués de Camps, 6 Girona 17001
Girona Bisbe Lorenzana, 9 Olot 17800
Lleida Rambla Ferran, 30 Lleida 25007
Tarragona Plaça de Prim, 10 Reus 43201
Tarragona Rambla Nova, 58-60 Tarragona 43004
Comunidad de Madrid Madrid Orense, 58 Madrid 28020
Madrid Goya, 31 Madrid 28001
Madrid Calle Serrano, 240 Madrid 28016
Madrid Calle Princesa, 41 Madrid 28008
Madrid Pérez de la Victoria, s/n Madrid 28023
Madrid Pl. de la Moraleja, s/n Alcobendas 28109
Comunidad Valenciana Alicante Rambla Méndez Núñez, 42 Alicante 03002
Alicante Av. Comunitat Valenciana, 15 Elche 03201
Alicante Av. Marqués de Campo, 29 Denia 03700
Alicante Av. del País Valencià, 40-42 Alcoy 03801
Alicante Calle Puente, s/n Benidorm 03503
Alicante Padre Manjón, 14 Elda 03600
Castellón Av. Rey Don Jaime, 78 Castellón de la Plana 12001
Valencia Calle Major, 69 (esq. Germanías) Gandía 46701
Valencia Calle Pintor Sorolla, 1 Valencia 46002
Valencia Avenida del Cid, 19 Valencia 46018
Valencia Av. 9 de Octubre, 50 Puerto de Sagunto 46520
Valencia Ingeniero Castells, 3 Paterna 46980
Galicia La Coruña Cantón Pequeño, 18 La Coruña 15003
La Coruña Senra, 3-5 Santiago de Compostela 15702
Pontevedra Av. García Barbón, 2 Vigo 36201
Islas Baleares Islas Baleares Pl. de l’Olivar, 6 Palma 07002
Islas Canarias Las Palmas Mayor de Triana, 91 Las Palmas de Gran Canaria 35002
Santa Cruz de Tenerife La Marina, 5 Santa Cruz de Tenerife 38002
País Vasco Guipúzcoa Av. de la Libertad, 36 Donostia-San Sebastián 20004
Vizcaya Gran Vía, 12 Bilbao 48001
Región de Murcia Murcia Av. Libertad, 6 Murcia 30009
Murcia Mayor, 27-29 Cartagena 30201
tracking