China defiende nuevos controles a tierras raras con impacto limitado en suministro

El Ministerio chino de Comercio defendió este domingo la legitimidad de las nuevas restricciones que impuso esta semana a la exportación de tierras raras, aseguró que su impacto sobre las cadenas de suministro será «limitado» y pidió a las empresas que no se preocupen. Las medidas son «una acción legítima del Gobierno chino para afinar su sistema de control de exportaciones de acuerdo a las leyes y regulaciones", indicó en un comunicado un portavoz de la cartera de Comercio. "Los controles de exportación de China no son prohibiciones de exportación y se concederán licencias para las solicitudes que sean aptas", señaló el vocero, que también aseguró que Pekín informó de antemano sobre las medidas a sus socios comerciales «a través de los mecanismos bilaterales de diálogo» sobre este ámbito. "Las empresas no deben preocuparse", subrayó el portavoz. Pekín volvió a defender que con estas restricciones busca evitar que las tierras raras y los artículos relacionados con su procesamiento se empleen para producir artículos de uso militar o defensivo con el fin de «defender la paz mundial, la estabilidad regional y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de no proliferación». Además, agregó que China valoró en profundidad el impacto potencial de las nuevas restricciones sobre las cadenas industriales y de suministro y que este «es muy limitado». Las autoridades chinas anunciaron el jueves una nueva tanda de restricciones a la exportación de materiales relacionados con las tierras raras, fundamentales en la fabricación de tecnología avanzada, e incorporaron cinco nuevos metales a la lista de productos controlados. China, que controla más del 70 % de la producción mundial y casi el 90 % del procesamiento de este material estratégico, ha impuesto restricciones.