Los clientes del Sabadell rechazan la opa y alejan al BBVA de su objetivo del 50%

Los accionistas del Sabadell que tienen sus títulos depositados en la entidad dan un sonoro portazo a la opa de BBVA. La catalana confirmó ayer a la CNMV que, de estos inversores —que representan el 30,8% del capital-, solo un 2,8% han aceptado la oferta, representativos de apenas el 1,1% del capital social. La cifra viene a confirmar la oposición de los minoristas —muchos de ellos clientes y empleados— a la operación. Y también evidencia que el mensaje de Carlos Torres —tras semanas en las que el banquero ha multiplicado reuniones y presentaciones, también en Cataluña— no ha calado entre estos inversores, que cierran filas en torno al valor en solitario que defienden desde Sant Cugat. Fuentes conocedoras apuntan a que «tanto en Sabadell como en BBVA esperaban que este porcentaje fuese bajo, pero no tanto", indicando que incluso ha sorprendido en el entorno de Josep Oliu. Y aunque aún queda por conocer qué han votado el resto de socios, la cifra desvelada ayer supone un serio revés para las aspiraciones de BBVA de superar «ampliamente» el 50% de aceptación. «Hay que tener en cuenta que los accionistas del Sabadell con sus títulos depositados tienen lazos estrechos con la entidad y han sido clientes durante años, por lo que la decisión ha estado muy condicionada", matizan los expertos de XTB. «Creemos que el porcentaje de aceptación de los institucionales será mayor, lo que permitirá a BBVA alcanzar el 30%", añaden. Así, el escenario de una segunda opa cobra fuerza en el mercado, incluso para los que ahora han rechazado la operación a la espera de una mejor oportunidad. El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha mantenido firme asegurando que, en ese hipotético caso, la nueva oferta nunca será a un precio superior. «También dijo que no mejoraría la primera y finalmente lo hizo en un 10%", apuntan.