El FMI mejora el crecimiento español al 2,9%

El crecimiento económico de España seguirá muy por encima del europeo este año pese al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) dan un espaldarazo a los cálculos del Gobierno y eleva cuatro décimas su estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 2,9%. Esta previsión supera incluso los optimistas cálculos del Ejecutivo, que hace unas semanas elevó su previsión al 2,7% para este año como base para los Presupuestos Generales de 2026. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) que el organismo con sede en Washington ha publicado este martes, la economía española será la que más crezca de los países de la eurozona. España casi triplicará el crecimiento medio de los países del euro (1,2%), pese a que el FMI también revisa dos décimas al alza sus datos. Países como Alemania o incluso Francia siguen lastrando un mayor crecimiento de la eurozona, con avances de su PIB de solo el 0,2% y 0,7% respectivamente para 2025. De cara a 2026, el Fondo prevé que España crezca dos décimas más de lo previsto.