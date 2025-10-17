La Junta convoca subvenciones por 38,3 millones de euros para financiar el Programa Público Mixto de Empleo y Formación

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León convocó subvenciones, por montante global de 38,3 millones de euros, destinadas a la financiación del Programa Público Mixto de Empleo - Formación en Castilla y León para el ejercicio 2025-2026, desarrollado a través de la modalidad de programas experienciales de empleo y formación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, computados desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León (17 de octubre), cuyas líneas están dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, explicó que se tratan de unos programas mixtos que se desarrollan con la colaboración de entidades locales y con entidades sin ánimo de lucro, y que en esta edición se pretende llegar a 2.190 personas.

Además, apuntó que entre las novedades incluidas se encuentran aquellos programas que van a premiar proyectos que contengan una “mayor inserción laboral”, pero también se va a primar a las provincias que tengan tasas de desempleo mayor. Es decir, “buscamos una cohesión territorial en el ámbito del empleo”, dijo.

De igual manera, la consejera trasladó a Ical que se se tendrán en cuenta los proyectos cuyo objeto sean inversiones en recuperación en materia de prevención de incendios, quien subrayó que esta convocatoria permite agrupar a los municipios de tal forma que aquellas entidades que tengan mayores dificultades puedan juntarse con otros municipios y así hacer programas conjuntos, apostilló.

Según el Bocyl, podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades y corporaciones locales, sus organismos autónomos y entidades dependientes o asimiladas a las mismas, contempladas en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, y en la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

También podrán tener la consideración de beneficiarios las entidades locales de la misma provincia que, conjuntamente, concurran a efectos de la ejecución de un programa experiencial de empleo y formación, sin restricción en su número y formalizando legalmente dicha colaboración. Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, entre cuyos fines estén la formación y el empleo, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar e inscritas en el correspondiente registro público.