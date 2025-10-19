Los fijos discontinuos siguen ganando terreno en el mercado laboral: crecen un 9,2% en septiembre y superan los 39.000

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La reforma laboral impulso desde abril de 2022 la contratación indefinida con la figura del fijo discontinuo como muleta para las empresas frente a los temporales. Esta figura sigue avanzando en el mercado laboral de Castilla y León tras casi tres años de la reforma, y el número de empleados bajo estos contratos creció en septiembre, respecto al mismo mes de 2024, un 9,2 por ciento, hasta los 39.168, con 3.311 más.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, recogidos por Ical, evidencian que estos trabajadores fijos discontinuos fueron los que experimentaron un mayor crecimiento relativo durante ese periodo, muy por encima del aumento medio del empleo en la Comunidad, donde el número de asalariados se situó al final del noveno mes del año, en los 739.986, un 2,5 por ciento más que en 2024 por las mismas fechas.

Cabe destacar que los trabajadores asalariados indefinidos sumaron 634.678, un 3,6 por ciento más. En concreto, los contratados a tiempo completo avanzaron un 2,6 por ciento, con 554.211, y los asalariados a tiempo parcial, un 0,7 por ciento, hasta los 146.607, porcentajes muy alejados del 9,2 por ciento de crecimiento de los fijos discontinuos.

En el extremo opuesto, la temporalidad siguió en clara contracción, con un total de 105.308 personas, un 3,5 por ciento menos que en 2024. Los temporales a tiempo completo mermaron un 3,5 por ciento, y los contratados a tiempo parcial, un 3,4 por ciento, con 76.762 y 28.546, respectivamente.

Un análisis del empleo por sectores indica que el número de salariados creció en todos entre septiembre de 2025 y 2024, con especial relevancia en el agrario, un 8,7 por ciento, hasta 32.325. Además, se incrementó un 2,6 por ciento en los servicios, con 520.277; un 1,6 por ciento en la construcción, hasta 46.172; y un 1,4 por ciento en la industria, con 141.212, siempre conforme a los datos oficiales del Gobierno.

Menos empresas, más trabajadores

Por otra parte, el departamento que dirige Yolanda Díez constata que el tejido empresarial de Castilla y León prosigue su contracción mientras el empleo crece lo que apunta a que la apuesta por ganar tamaño va dando poco a poco sus frutos.

En este sentido, la Comunidad cerró el tercer trimestre del año con 66.304 empresas cotizantes, un 0,6 por ciento menos que en 2024 (66.684). Por sectores, el número de actividades solo creció en la construcción, un 0,4 por ciento, hasta 7.480 empresas. Por el contrario, el número de empresas cotizantes disminuyó en el primario, un 2,5 por ciento, con 5.692; en la industria, un 1,3 por ciento, hasta 6.512; y en los servicios, un 0,4 por ciento, y 46.620.

Provincias

Una análisis territorial pone de manifiesto que el número de asalariados aumentó en todas las provincias de Castilla y León. Así, el mayor aumento porcentual se produjo en Ávila (39.918), 4,9 por ciento; y Segovia (50.108), un 4,3 por ciento, seguidas por Salamanca (96.362), un 3,2 por ciento; Burgos (124.536) y León (122.506), un 2,6 por ciento en ambas; Zamora (41.363), un dos por ciento; Valladolid (184.006), un 1,9 por ciento; Palencia (49.893), un 1,7 por ciento; y Soria (31.294), un 0,4 por ciento.

En cuanto a la evolución empresarial, el número de empresas cotizantes se elevó en Palencia (4.762), Ávila (5.165) y Soria (2.998), un 0,5, 0,3 y 0,2 por ciento, respectivamente. Por el contrario, se redujo en Zamora (5.282), un 1,6 por ciento; en Segovia (5.365), un uno por ciento; en León (12.299), un 0,7 por ciento; en Burgos (10.678), un 0,3 por ciento; en Valladolid (15.142), un 0,2 por ciento; y en Salamanca ( 10.105), un 0,1 por ciento.