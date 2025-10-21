La familia política queda excluida de los diez días por duelo y de cuidados paliativos

Publicado por Lucía Palacios Madrid Creado: Actualizado:

A pesar de la polémica generada, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue adelante con su objetivo de ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta los diez días y crear un nuevo permiso para atender a aquellos seres queridos que precisen de cuidados paliativos, una propuesta que lanzó hace apenas diez días para sorpresa incluso de sus propios compañeros de Gobierno. No obstante, la familia política se queda fuera de estas dos mejoras.

Así, el ministerio de Trabajo ha enviado a los sindicatos y a la patronal un borrador de real decreto ley que amplía a "diez días hábiles por duelo" en caso de fallecimiento para cónyuges, parejas de hecho o parientes de hasta segundo grado de consanguinidad del trabajador afectado; es decir, podrán acogerse, además de las parejas, los padres, hijos, hermanos, abuelos o nietos de la víctima.

Además, da la potestad a estos trabajadores de distribuirse estos diez días libres según su voluntad, en días continuados o discontinuos, siempre y cuando se establezcan en un periodo máximo de cuatro semanas desde la fecha del fallecimiento o desde la fecha en la que se entreguen los restos mortales de la persona fallecida, según recoge el texto al que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, este derecho no lo tendrán los parientes de hasta segundo grado de afinidad: los suegros/as, yernos o nueras, cuñados o nietos y abuelos del cónyuge fallecido dispondrán, como en la actualidad, de dos días libres remunerados, ampliables a cuatro en caso de tener que viajar para el sepelio.

De la misma forma, Díaz crea un nuevo permiso de hasta 15 días hábiles para atender al cónyuge, pareja de hecho o parientes de hasta el segundo grado por consanguinidad que precisen de cuidados paliativos. De igual manera, el ejercicio del derecho a estos días se podrá dividir, a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados.

Rechazo de la patronal

Solo se podrá hacer uso de este permiso una única vez respecto de la persona que precise de los cuidados paliativos, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora a acogerse, además y durante ese periodo, a los cinco días de permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria. Pero no se limita a un permiso por paciente, por lo que los familiares podrán ir encadenando libranzas para su cuidado.

Además, la vicepresidenta segunda también crea otro nuevo permiso de un día de libranza retribuido para aquellas personas que tengan que atender a un familiar o incluso amigo que vaya a practicarse la eutanasia, puesto que el único requisito es que "la persona trabajadora haya sido designada por esta para acompañarla en dicho momento".

Cabe resaltar, no obstante, que se trata de una propuesta, que deberá pasar por la mesa del diálogo social, por el Consejo de Ministros y por el Congreso, por lo que no lo tendrá nada fácil ver la luz. La patronal ya ha mostrado su rechazo, puesto que en la actualidad son las empresas las que corren con los gastos de estos permisos.

Los sindicatos, asimismo, criticaron este lunes que la propuesta de la ministra de Trabajo sea "unilateral" y no haya pasado antes por la mesa del diálogo social, puesto que supone una modificación del Estatuto de los Trabajadores. Díaz, no obstante, ya ha convocado a los agentes sociales a negociarlo el próximo 5 de noviembre.