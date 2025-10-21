El Sabadell desvela que Moncloa les pidió hacer "milagros" para que no saliera la opa de BBVA

Publicado por Lucas Irigoyen / Calra Alba Bilbao / Madrid Creado: Actualizado:

La clave política en la frustrada opa de BBVA al Sabadell ha sido uno de los ejes de la operación que abortó el rotundo rechazo de los accionistas de la entidad catalana. El cariz político ya comenzó a sentirse cuando se filtró el interés de BBVA en plena campaña electoral en Cataluña. En junio, Moncloa intervino endurediendo las condiciones de Competencia al vetar durante al menos tres años la fusión de ambas entidades después de activar una consulta pública sin precedentes. Las exigencias, supusieron retrasar las sinergias de la opa y empujaron a BBVA a presentar un recurso contra la decisión del Gobierno en el Tribunal Supremo. Pero este fin de semana el presidente del Sabadell, Josep Oliu, dió un paso más al desvelar en una entrevista a ‘La Vanguardia’ que «lo único que nos pidió el Gobierno es que hiciéramos milagros para que la opa no saliera».

Fuentes jurídicas que han asesorado en la operación advierten a este medio que las palabras de Oliu evidencian, además de «un intervencionismo gubernamental», un «incumplimiento flagrante del deber de pasividad» que obliga a las entidades opadas, así como un «perjuicio a los accionistas de la entidad por hacer todo lo posible para evitar que salga la opa». El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que siempre reconoció abiertamente que no le gustaba la operación, se enfrenta también a un expediente de Bruselas por las exigencias que impuso a BBVA. La Comisión Europea cuestiona la legalidad que permitió la actuación del Gobierno por posibles incompatibilidades con la normativa comunitaria. La semana pasada, portavoces del Ejecutivo de Bruselas confirmaron que el fracaso de la opa no suspende el expediente.

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA con su 3,86%, lima tensiones con la cúpula de la catalana tras el fracaso de la operación. El mexicano, que se enfrenta a una situación muy delicada tras romper la unidad del consejo, remitió ayer una carta a Bloomberg en la que felicita a la entidad por su victoria y asegura estar «plenamente convencido» de su valor en solitario. «Estoy deseando, como accionista, participar en el éxito continuo de Sabadell», apunta. «Aunque por razones que he dejado claras voté a favor de un camino diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyó el plan de negocio independiente», insiste. Fuentes conocedoras señalan que Josep Oliu y el resto del consejo preferirían no pasar por alto la ‘traición’ de Martínez. No buscan echarle de forma directa, pero sí que la lógica se imponga y decida irse él, sobre todo tras el duro cruce de acusaciones a cuenta de la opa.

Sabadell podría tomar su decisión sobre Martínez la próxima primavera, cuando está previsto que celebre su junta de accionistas. El encuentro servirá para hacer oficial la marcha del consejero o la decisión de pasar página con una renovación de otros cuatro años. Una posible salida del consejo no implicaría, no obstante, que el mexicano tenga que vender sus acciones del banco. De hecho, de sus palabras de apoyo se desprende que pretende seguir en el capital. «Aunque, por razones que he dejado claras, voté a favor de una vía diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyaron el plan de negocio independiente. He felicitado al banco por el resultado tras un proceso prolongado y reñido", añade en la carta publicada por Bloomberg.

La duda sobre su futuro en la entidad se han multiplicado desde que se conoció que BBVA apenas sobrepasó un 25% de aceptación en la opa. Martínez rompió la unidad del consejo en la operación en septiembre, cuando en el informe en el que se recomendaba a los accionistas no acudir a la opa, aseguraba no compartir las opiniones y argumentos del máximo órgano de gobierno de la entidad. "La futura consolidación en España de ambas entidades dará lugar a una aún más competitiva y rentable con mayor potencial de revalorización", defendía por entonces. Sus palabras dolieron especialmente entre los principales directivos del banco, que hasta ahora habían tenido en el inversor mexicano a un aliado muy apreciado dentro de la cúpula del banco. Pero, tras su decisión, el ambiente se enrareció, con Sabadell dejando la puerta abierta a posibles pactos entre Martínez y BBVA. El propio Oliu llegó a indicar en un acto público que "entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversor de Wall Street y buscas maximizar beneficios", a lo que le mexicano respondió con una dura carta en la que aseguraba que "hay maneras más constructivas para debatir los méritos de la propuesta que insultarme calificándome de ignorante". "Entiendo que hay muchas administraciones corporativas que naturalmente se sienten amenazadas cuando los accionistas tomamos las decisiones en nuestras propias manos", añadía en aquel momento.

Cabe recordar que Martínez entró en el capital del Sabadell en la ampliación de capital de 1.400 millones de euros que el banco acometió en septiembre de 2013, en un momento muy complejo para le banco. Un año después, pasaría a formar parte del consejo como dominical. Ese sillón es el que ahora peligra por la tensión que se podría generar. Sin embargo, algunas voces apuntan a que, al fin y al cabo, esto es un negocio en el que hasta la más alta traición puede quedar sin represalias. De momento, los títulos del Sabadell recuperan en Bolsa buena parte del terreno perdido el viernes, cuando cayeron un 6,8%. Este lunes recuperaron un 4,65%, hasta los 3,15 euros, mientras que BBVA sube un 3,84% que se suma al 5,98% que sumó el viernes, en 17,30 euros por acción.