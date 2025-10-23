El dueño de Mercadona anima a los empresarios a no avergonzarse de ganar dinero y a pagar impuestos

Publicado por Javier Gascó Valencia Creado: Actualizado:

El presidente de Mercadona, Juan Roig, animó ayer a los empresarios de todo el país a no tener vergüenza a la hora de reconocer su éxito: «Ganar dinero es bueno. Si no ganamos dinero, ¿cómo vamos a tratar de satisfacer al trabajador o al proveedor?». Durante su intervención en el 40º Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), el dueño de Mercadona animó a todo el sector a «sentirse orgulloso» y a ser referentes en la sociedad civil: «Tenemos que salir del armario. Nosotros somos los referentes. La gente quiere escucharnos a nosotros. Os pido que salgamos del armario y digamos con orgullo que somos empresarios», indicó desde el estrado del nuevo Roig Arena que acoge hasta hoy el encuentro en el que participan cerca de 1.500 directivos de las principales empresas fabricantes y distribuidoras.

Roig defendió que los beneficios son indispensables para cualquier empresario, aunque aseguró que no deben ser el «propósito principal», al mismo tiempo que recordó la importancia de pagar impuestos. El dirigente de Mercadona reclamó al Gobierno una mejor gestión de las tasas que llegan del sector privado.

«El problema no es pagar mucho, el problema es cómo se gestiona», sentenció.

En alusión a la dana que arrasó parte de Valencia el 29 de octubre de 2024, el presidente de Mercadona lamentó: «Hace un año nos sentimos desamparados». «Hasta donde yo sé, fue un fenómeno natural que no se supo predecir... pero lo que peor es que luego nos sentimos desamparados». Y explicó que se sintió inspirado al ver las fotos de miles de voluntarios acudiendo a limpiar las zonas anegadas y, en particular, la imagen de un peluquero haciendo su trabajo en la calle.

«Eso inspiró el movimiento Alçem-se (levantémonos)», a través del cual se repartieron ayudas de 8.000 euros a 4.000 empresarios (alrededor de 35 millones de euros) con la única condición de que reabriesen sus negocios, ha recordado. «Hubo nueve personas que, después de haber cobrado esa ayuda, la devolvieron porque no iban a abrir. La gente es muy honrada», aplaudió Roig.

El máximo accionista de Mercadona también hizo un repaso de los retos que tiene por delante la firma. Entre ellos, mantener la apuesta por la calidad de sus productos, continuar la expansión en Portugal y crecer en la sección de ‘Listo para comer’. El dirigente de la cadena líder de distribución en España insistió en la apuesta por el cuidado de todos «los que forman» la empresa que dirige, desde el cliente, quien para Mercadona siempre ocupa la primera posición, hasta el propio capital que, según Juan Roig, «está muy satisfecho» ante los resultados de la compañía. «El cliente es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una empresa», sentenció. Por el camino, el empresario recordó la importancia de «satisface al trabajador», así como de contentar al proveedor para conseguirlo: «Los 2.000 proveedores que trabajan con nosotros ganan dinero. Yo siempre que hablo con ellos les digo: ‘Si no le ganas dinero, no le vendas a Mercadona’».

El Congreso fue inaugurado por el presidente de la patronal, Ignacio González, quien aprovechó su intervención para solicitar a las administraciones «altura de miras» para solventar problemas como el difícil acceso a la vivienda o la falta de mano de obra, así como un cambio radical en el mercado laboral. «España necesita reformular su modelo laboral y trabajar de manera integral en el incremento de la población activa, no deshacerse del talento sénior y hacer un plan de inmigración organizada», indicó González. El responsable de Aecoc también puso el foco en aspectos como el absentismo laboral, que calificó de «pesadilla» para las empresas del sector.