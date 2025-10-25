Las eléctricas piden al Gobierno que acepte la extensión vital de Almaraz

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Iberdrola, Endesa y Naturgy, han comunicado al Gobierno su intención de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz. A través de una misiva conjunta dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen, las eléctricas propietarias trasladaron este viernes su «disposición» para ampliar el calendario de cierre de la planta extremeña, según confirman a este medio fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. En cualquier caso, esta última misiva no supone en la práctica el inicio de un avance formal. «No se notifica ni se avanza ningún tipo de actuación», zanjan fuentes ministeriales. La novedad de esta carta adelantada por El País, es que por primera vez está suscrita por las tres empresas titulares, ya que las decisiones estratégicas deben adoptarse de manera unánime. El martes las empresas titulares encarrilaron el proceso para solicitar la prórroga del parque cuya primera unidad tiene previsto cesar su actividad en 2027. Las tres compañías se emplazaron entonces a presentar antes de final de mes la solicitud. Fuentes de estas empresas confirman estar cerca del trámite para solicitar la petición formal una vez que la propuesta sea aprobada por sus correspondientes consejos de administración. Sin contrapartidas fiscales Pese a estos pequeños pasos, en el Gobierno aseguran que no hay ningún cambio de posición y siguen apelando a tres líneas rojas de cara a una eventual prórroga: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para la seguridad del suministro. A priori, las eléctricas estarían dispuestas a renunciar a la rebaja de impuestos que venían reclamando como condición después de que la presidenta extremeña, María Guardiola, se abriese a reducir la tasa autonómica que cobra a la central un 50% de forma progresiva. Ampliar la vida útil de Almaraz reduciría de facto la tasa que las titulares que pagan al Estado a través de Enresa por la gestión de los residuos radioactivos. En paralelo a este proceso y con la sombra de un adelanto electoral en Extremadura en diciembre o marzo, las compañías deben entregar al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación requerida para proceder al cierre de la primera de sus dos unidades de la central de Almaraz antes del 1 de noviembre.

La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha calificado de «buena noticia» el paso dado por las empresas para dar continuidad a la actividad de esta instalación energética.