Seis meses después del apagón sigue sin aparecer un culpable que pague

Sin culpable no hay quien pague las indemnizaciones, más allá de los seguros que cada empresa y familia tuvieran contratados el día del apagón. El 28 de abril el mayor corte eléctrico de la historia reciente dejó sin luz a todo el país y hasta ahora ninguno de los informes publicados se atreven a determinar un responsable. El martes se cumplen seis meses del cero energético y en este periodo se ha evolucionado en varios aspectos técnicos, pero las reclamaciones de miles de afectados siguen sin resolverse.

La cuestión clave es quién fue el culpable del apagón. Incluso si ha habido un culpable. La determinación de responsabilidades permitirá a los damnificados reclamar las compensaciones pertinentes, pero los expertos dudan de que se vaya a poder llegar a este punto y menos a corto plazo. «No creo que ningún informe técnico señale a un único autor como responsable, otra cosa es que en el futuro se diga de forma oficial qué agente tuvo más o menos responsabilidad penal o económica», explica a este periódico el doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Carlos III (UC3M), Marcial González.

Por el momento, los agentes del sector implicados aguardan a conocer los resultados de la investigación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Es deber de un regulador dar respuestas al público sobre un suceso de tal gravedad. Sin embargo, dudo que la CNMC disponga de todos los datos necesarios para extraer conclusiones irrefutables sobre las causas fundamentales del apagón y los responsables que deben rendir cuentas», se lamenta Jonathan Bruegel, analista del sector eléctrico del equipo europeo de IEEFA.

Por su parte, el profesor de la UC3M indica que el último reporte factual de Entso-e se limitó a enumerar qué ocurrió el 28 de abril, mientras que el segundo —que se publicará en el primer trimestre de 2026— estudiará cómo se estaba realizando el control de tensión, irá a la raíz de los problemas detallados y dará propuestas de cambio. El control de la tensión lo efectúan los generadores, pero como los episodios de sobretensión eran «continuos y frecuentes» antes del corte eléctrico, podría decirse que la responsabilidad es del operador del sistema (Red Eléctrica) que estaba permitiendo que eso fuera así: «Claramente hay una responsabilidad compartida, falta saber por qué se hicieron las cosas así», indica González. El especialista cree, además, que hay que diferenciar los tipos de culpa: la técnica —que puede no recaer en un único responsable-, la jurídica —que según fuentes del sector eléctrico podría tardar en resolverse hasta diez años— y la social, las cuales, en cierta medida, pueden ir de la mano.

El profesor explica que todo apunta a que será un juez quien determine las responsabilidades económicas, y eso no se materializará a través de una explicación técnica. Por ello, la imagen mediática y social es igual de importante porque va a afectar a la preconcepción con la que los tribunales lleguen al enfrentarse al caso. Y esta es la razón por la que, según el experto de la UC3M, se está produciendo una «guerra mediática» entre las compañías y Red Eléctrica. De hecho, lo complicado para la compañía que preside Beatriz Corredor ahora es mejorar su imagen pública. Su intención en las últimas semanas ha sido la de escudarse en el argumento de que si las cosas salen mal es porque normativamente no se le ofrecen todas las armas para trabajar, indican los analistas consultados. Pero la realidad es que REE tiene potestad total para operar la red y garantizar que no haya riesgo de otro apagón: «Es como si un árbitro de fútbol se queja de que en el partido están sacando muchas tarjetas amarillas, cuando es él el responsable», argumentan. El abogado de Legálitas Francisco Tébar constata que miles de familias ya han liquidado sus averías de electrodomésticos.

