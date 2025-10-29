El gasto en pensiones alcanza otro récord en octubre al superar los 13.675 millones

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Nuevo récord en el gasto de pensiones en España. La Seguridad Social destinó en el mes de octubre 13.675,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,05% más que en el mismo periodo de 2024. Cabe recordar que la nómina de octubre incorpora la revalorización del 2,8% aprobada para este año con carácter general y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas del periodo analizado correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.999,2 millones de euros, un 6,01% más que en octubre de 2024. Al pago de pensiones de viudedad se destinaron 2.199,5 millones de euros (+4,09% interanual), mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.262,8 millones (+10,26%); la de orfandad, a 177,7 millones de euros (+3,92%) y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,6 millones (+6,29%). En total, la Seguridad Social ha abonado en octubre un total de 10.397.372 pensiones, un 1,55% más respecto al mismo mes de 2024, a 9.405.352 millones de personas, un 1,51% más. Por otro lado, la pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.315,3 euros mensuales en octubre, lo que representa un aumento del 4,4% respecto al mismo mes del año anterior. La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas —6,6 millones de personas-, se situó en en 1.510,1 euros, un 4,3% más, siendo hombres casi un 60% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal.