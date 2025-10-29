Estatuto de los Trabajadores: ¿Es legal emplear a un menor?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones y restricciones laborales aplicables a los menores de edad en su artículo 6. Este marco legal busca proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes en el ámbito laboral.

Según lo estipulado en dicho artículo, queda prohibida la admisión al trabajo a los menores de 16 años. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los adolescentes puedan completar su formación básica obligatoria antes de incorporarse al mercado laboral.

Además, el Estatuto establece que los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o puestos de trabajo que presenten limitaciones para su contratación, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en las normas reglamentarias aplicables.

Prohibición de horas extra y limitaciones en espectáculos públicos

Otra de las restricciones contempladas en el artículo 6 es la prohibición de realizar horas extraordinarias a los menores de 18 años. Esta medida busca evitar la explotación laboral y garantizar que los jóvenes dispongan del tiempo necesario para su descanso, ocio y formación.

En cuanto a la participación de menores de 16 años en espectáculos públicos, el Estatuto indica que solo se autorizará en casos excepcionales por la autoridad laboral competente, siempre y cuando no suponga un peligro para su salud ni para su formación profesional y humana. En estos casos, el permiso deberá constar por escrito y para actos determinados.

Contexto y evolución de la normativa

Las restricciones laborales para menores de edad en España han ido evolucionando a lo largo del tiempo, adaptándose a las recomendaciones internacionales y a la conciencia social sobre la importancia de proteger los derechos de la infancia y la adolescencia.

Ya en 1980, con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, se establecieron las bases para regular el trabajo de los menores. Posteriormente, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales reforzó las medidas de protección para este colectivo, identificando actividades y puestos de trabajo con limitaciones específicas para su contratación.

En los últimos años, se han producido avances significativos en materia de protección de los derechos de los menores en el ámbito laboral. En 2022, España ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo, reafirmando su compromiso con la erradicación del trabajo infantil y la protección de los jóvenes trabajadores.

Resumen y conclusiones

El artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores de España establece una serie de restricciones y prohibiciones para la contratación y actividades laborales de los menores de edad. Entre las principales medidas se encuentran la prohibición de admisión al trabajo a menores de 16 años, la imposibilidad de realizar trabajos nocturnos o actividades peligrosas para menores de 18 años, la prohibición de horas extra y las limitaciones en la participación en espectáculos públicos.

Estas disposiciones legales buscan proteger los derechos, la salud y el bienestar de los jóvenes, garantizando que puedan completar su formación básica y evitando situaciones de explotación laboral. La evolución normativa en esta materia ha sido constante, adaptándose a las recomendaciones internacionales y reforzando las medidas de protección.

Es fundamental que tanto empleadores como la sociedad en su conjunto sean conscientes de estas restricciones y velen por su cumplimiento. Solo así podremos asegurar un futuro laboral digno y seguro para las nuevas generaciones, permitiéndoles desarrollarse plenamente en todas las facetas de su vida.