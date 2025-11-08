La banca escudriña el perfil de los nuevos hipotecados

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La banca vuelve a extremar la vigilancia sobre las nuevas firmas de hipotecas, en un momento de boom inmobiliario que sigue resistiendo a unos precios de la vivienda en niveles de 2007, el punto álgido de la burbuja. Las entidades han aprovechado el fuerte aumento de la demanda para captar —y sobre todo vincular— a más clientes en una guerra de ofertas que ya ha provocado que en España se concedan las hipotecas más baratas de toda la zona euro. «Estamos prestando a tipos más bajos de los que se endeuda el Tesoro», expresaba recientemente la presidenta de Banco Santander, Ana Botín. El banco que dirige, como otros grandes del sector, ha decidido apearse de esta guerra de precios que otros banqueros también califican de «irracional». No es solo una cuestión de tipos de interés.

Las entidades también miran con lupa el perfil de cada cliente ante la avalancha de solicitudes que llegan cada día a las sucursales. Fuentes del sector defienden que la mejora en las condiciones de los préstamos —con tipos medios que han pasado del 3,28% al 2,89% en el último año, al calor de la moderación del euríbor— no implica que se hayan relajado los criterios de concesión. Todo lo contrario. La última encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre préstamos bancarios, publicada a finales de octubre, refleja cómo en el tercer trimestre de 2025, y por primera vez desde principios de 2024, se incrementaron las solicitudes de hipotecas rechazadas. Y los bancos españoles lideran esa negativa a los potenciales compradores entre las grandes economías de la región. En concreto, un 20% de los bancos encuestados aseguran que deniegan más solicitudes que en los tres meses anteriores (de abril a junio). En Alemania o Italia, ese porcentaje se sitúa en torno al 10%, según el BCE.

El movimiento coincide con un momento en el que arrecia la presión desde el Banco de España que, ante el crecimiento en este tipo de créditos, quiere asegurarse de que ninguna entidad ‘afloja’ a la hora de valorar los niveles de riesgo. El organismo lleva meses analizando la posibilidad de poner límites a la concesión de las hipotecas, según le permite la regulación.

En su último Informe de Estabilidad Financiera, publicado en mayo, ya apuntaba a avances para el desarrollo del «marco de seguimiento y calibración de los límites sobre las condiciones de concesión de préstamos, evaluando su activación». El supervisor comandado por José Luis Escrivá recuerda que el Real Decreto-ley 22/2018 y el Real Decreto 102/2019 le otorgan la capacidad de establecer estos límites sobre los estándares que establecen los bancos para las nuevas operaciones. En el caso de las hipotecas, podría aplicarlos sobre determinadas ratios, como el denominado LTP, que compara el importe medio de las nuevas operaciones respecto al valor de compraventa de la vivienda. También sobre el LTI, que compara el préstamo con los ingresos del cliente, o sobre los plazos máximos admisibles en las nuevas hipotecas, entre otros. En ese escenario, el sector reconoce que ahora se rechazan más hipotecas que antes.

Pero también por una pura cuestión estadística. «La banca no está más restrictiva, simplemente recibe muchas más solicitudes de perfiles que no cumplen los requisitos mínimos», explica Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria. «Muchas personas que antes podían arrendar, ahora se ven obligadas a comprar y lo hacen sin contar con el ahorro o la estabilidad laboral necesarios», añade. Es decir, la desorbitada subida de los alquileres podría estar causando un empeoramiento del perfil medio de los nuevos solicitantes de hipotecas, que es lo que el Banco de España pretende mantener a raya. «Hay mucha gente intentando comprar por encima de sus posibilidades; los precios han subido tanto que lo que antes entraba dentro del ratio de endeudamiento, ahora ya no. Algunos solicitan el 100% más gastos, pero no siempre es viable», advierte Gulias en un reciente análisis.