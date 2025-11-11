Cuerpo se reúne en China con gigantes industriales

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Carlos Cuerpo acompaña a los Reyes en su primera visita de Estado a China. En la primera jornada de trabajo en la ciudad de Chengdú, Cuerpo atendió a los medios minutos antes de reunirse con los representantes del enorme fabricante chino de baterías CATL y destacó la necesidad de «reequilibrar el tablero comercial» para corregir el déficit comercial con China, que supera los 40.000 millones de euros. El titular de Economía se reunirá este martes con el gigante energético chino Envision, que hace solo unos meses estrenó un centro de operaciones en el Paseo de la Castellana de Madrid. Con el deseo de que actores de esa talla sigan instalándose e invirtiendo en España, el ministro reconoció el gran trabajo que hay que hacer entre administraciones públicas y empresas privadas para corregir la «asimétrica» relación con China a nivel comercial. Con cifras del ministerio consultadas por este periódico, las exportaciones desde España al gigante asiático han crecido más de un 10% de enero a agosto —último dato disponible— respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 5.300 millones de euros. Pero las importaciones, lo que compra España en China, se han disparado hasta los 32.250 millones de euros en los ocho primeros meses del año, casi un 14% más que el año pasado. «Esta visita tiene un componente muy importante económico y comercial. Queremos reforzar la cooperación en el ámbito comercial porque hay una relación muy asimétrica», indicó Cuerpo a los medios, al tiempo que aseguró que España «tiene que exportar más» y seguir abriendo el mercado en momentos de tanta incertidumbre como los actuales. Además, consideró que las inversiones que atraiga España «pueden tirar de la cadena de producción y generar empleo». China es el principal socio comercial de España en Asia, con un comercio bilateral que superó los 52.000 millones de euros en 2024. Más de 9.000 empresas españolas exportaron a China en el último año, y la mitad lo hace de forma regular. Además, unas 400 compañías españolas operan actualmente en la segunda mayor economía del mundo, en sectores como automoción, tecnología industrial, agroalimentación y moda. Desde el Ministerio de Economía recordaron que en los últimos años España se ha consolidado como destino atractivo para la inversión china, especialmente en áreas vinculadas a la transición energética y la movilidad sostenible. Cuerpo destacó que esta visita se enmarca en un contexto de «total normalidad» para reequilibrar las relaciones comerciales pese a la tensión geopolítica reciente. Pero el tablero de juego es muy inestable. China acaba de suspender por un año el arancel adicional del 24% a las importaciones de EE UU, manteniendo el del 10%, pero esta calma podría estallar en cualquier momento. Europa, por su parte, «es consciente» de que Estados Unidos es su «principal socio comercial», señaló Cuerpo, con «4.600 millones de euros que cruzan cada día el Atlántico y hay que proteger», pero reconoció que si la UE quiere convertirse en un actor principal en este nuevo contexto, tiene que «hablar y negociar» con todos los protagonistas. El titular de Economía se refirió de forma expresa al sector porcino y al sector farmacéutico. Respecto al primero, destacó que el 20% de las exportaciones de este sector tienen como destinataria a China y representan unos 1.100 millones al año y expresó su rechazo a los aranceles que mantiene Pekín a estos productos en represalia por los aranceles de la UE a los coches eléctricos chinos. A su juicio, la caída de las exportaciones viene a demostrar que no hay ‘dumping’ y por tanto no deberían imponerse «estas medidas en contra de las exportaciones de porcino, no solo españolas sino europeas». En cuanto a las inversiones, Cuerpo resaltó que China es el decimonoveno país inversor y por tanto «hay muchísimo potencial por desarrollar». A su juicio, «las grandes inversiones que ya se han anunciado» por parte de empresas chinas en España tienen que servir de «proyectos piloto donde veamos en esencia esa transferencia de tecnología, ese desarrollo de la cadena de valor con proveedores locales y por lo tanto también que se tire de empleo cualificado español».