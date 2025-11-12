BBVA impulsa la expansión internacional de más de 3.600 pymes de Castilla y León hasta septiembre

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

BBVA acompañó a más de 3.600 pequeñas y medianas empresas de Castilla y León en su proceso de internacionalización, hasta septiembre de 2025, al impulsar su competitividad y presencia en nuevos mercados. El banco pone a disposición de las pymes una solución integral para que puedan analizar su potencial exportador, identificar oportunidades y gestionar su estrategia comercial en el exterior de forma sencilla, ágil y digital.

En línea con su objetivo de potenciar el crecimiento y la competitividad de las empresas españolas, BBVA complementa este acompañamiento con soluciones innovadoras que simplifican el proceso de internacionalización.

Entre las herramientas disponibles destacan un test de autodiagnóstico exportador, que permite a las empresas conocer su grado de preparación para operar en el exterior y una herramienta que recomienda los mercados más adecuados según el producto o servicio de cada compañía, ambos ofrecidos por Oftex, en virtud del Convenio de colaboración suscrito con el banco.

Además, las pymes pueden acceder a un servicio de identificación de clientes internacionales y a la gestión comercial de las oportunidades generadas. Estas soluciones ayudan a las empresas a definir y ejecutar su hoja de ruta internacional con el apoyo de expertos en comercio exterior.

“Queremos que las empresas den el salto al exterior con seguridad y acompañadas de la mano del mejor talento, con nuestro equipo de especialistas en comercio exterior. Gestores especializados que conocen a la perfección a la empresa cliente para poder brindar apoyo personalizado desde el primer momento”, explicó el director de Comercio Exterior de Pymes de BBVA en España, Juan José Fuentes Saiz de Bustamante.

Para aquellas compañías que buscan ampliar su red de proveedores o explorar nuevas cadenas de suministro, el cliente tendrá a su disposición un identificador de proveedores internacionales y un servicio de consultoría personalizada sobre comercio exterior. Con esta oferta, el banco refuerza su compromiso de ayudar a las pymes en sus planes de crecimiento, facilitándoles recursos concretos para abordar con éxito su expansión internacional.