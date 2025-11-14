No tendrás que pagar aparcamiento en León la última semana de noviembre si vas de compras
La iniciativa promueve aparcar gratis una hora en el estacionamiento subterráneo de Ordoño II entre el 26 de noviembre y el 1 diciembre
La asociación León Es Comercio, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios, alcanzó un acuerdo con Telpark, empresa de servicios de estacionamiento regulado y de aparcamiento, para lanzar una campaña que permite aparcar 60 minutos gratis en el aparcamiento subterráneo situado en la avenida Ordoño II de la capital leonesa.
Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción de días entre el 26 noviembre y el 1 diciembre, ambos inclusive. Cada usuario que realice compras en alguno de los establecimientos del centro asociados a León Es Comercio podrá canjear el descuento en el momento de abonar el aparcamiento.
El objetivo de la colaboración es fomentar la economía y el comercio local durante la celebración del Black Friday, facilitando el aparcamiento de residentes y visitantes en la zona más céntrica. También se busca reducir la contaminación producida al buscar aparcamiento, al tiempo que se facilita una alternativa de movilidad flexible a las personas que se trasladan al centro urbano para sus compras.