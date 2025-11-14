Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La asociación León Es Comercio, integrada en la Federación Leonesa de Empresarios, alcanzó un acuerdo con Telpark, empresa de servicios de estacionamiento regulado y de aparcamiento, para lanzar una campaña que permite aparcar 60 minutos gratis en el aparcamiento subterráneo situado en la avenida Ordoño II de la capital leonesa.

Los tickets de descuento emitidos ascienden a 1.000 y permitirán aparcar sin limitación de franjas horarias ni restricción de días entre el 26 noviembre y el 1 diciembre, ambos inclusive. Cada usuario que realice compras en alguno de los establecimientos del centro asociados a León Es Comercio podrá canjear el descuento en el momento de abonar el aparcamiento.

El objetivo de la colaboración es fomentar la economía y el comercio local durante la celebración del Black Friday, facilitando el aparcamiento de residentes y visitantes en la zona más céntrica. También se busca reducir la contaminación producida al buscar aparcamiento, al tiempo que se facilita una alternativa de movilidad flexible a las personas que se trasladan al centro urbano para sus compras.