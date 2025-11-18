El PP exige a Diputación el arreglo de la carretera Nistal-Astorga proyectada desde 2018

Visita llevada a cabo por representantes de la Diputación a la carretera Nistal-Astorga, en una imagen de archivo.DL

El PP ha exigido este martes a la Diputación de León que acometa el arreglo de la LE-6426 que une las localidades de Nistal con Astorga, una mejora proyectada en el año 2018 y que los sucesivos gobiernos del PSOE y UPL han paralizado, han informado los populares en un comunicado.

El PP ha explicado que el trazado fue visitado en abril de 2024 por el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, y se comprometió a la ejecución de los 3,4 kilómetros con la ampliación de la plataforma hasta los 7 metros, la renovación de la señalización horizontal y vertical y que, a día de hoy, "ni siquiera está en fase de licitación".

El PP ha recordado que la mejora de esta carretera se encuentra entre los 20 proyectos realizados por el último gobierno del PP en la Diputación en 2018 y que suponía una inversión conjunta de más de 20 millones de euros para la modernización de la red provincial de carreteras, "muchos de los cuales todavía no se han ejecutado".

Ante este retraso, el PP de la Diputación ha reclamado reiteradamente la ejecución del arreglo de esta carretera, "básica en la conexión entre Nistal y Astorga", valorada en 1,3 millones de euros que, sobre todo, fue necesaria durante el corte del trazado que la N-120 que une San Justo con la capital maragata en el año 2023 y que "provocó serios problemas de tráfico en la zona".

En la visita realizada por el diputado de Infraestructuras a la zona el pasado año también se abordó la necesidad de llevar a cabo un estudio para sustituir el puente sobre el río Tuerto a su paso por la localidad de Nistal de la Vega.

La mejora de la carretera entre ambas localidades también ha sido una demanda constante desde los ayuntamientos afectados, Astorga y San Justo de la Vega, que han reclamado a la institución provincial su ejecución para mejorar la conexión entre ambos municipios. EFE