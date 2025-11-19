Los tres productos que más han subido de precio en noviembre: aceite de girasol, de oliva y huevos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aceite de girasol, huevos y aceite de oliva son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre principios de octubre y principios de noviembre de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

Tras las denuncias de FACUA, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA. Casi dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación.

Desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% pasaron al 4%. Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10%.

Durante el último mes, el litro de aceite de girasol ha experimentado de media un incremento de precio del 3,6%. La mayor subida se ha registrado en la marca Koipesol en Alcampo, donde ha pasado de estar en oferta a 1,58 euros en octubre a 1,98 euros en noviembre (un 25,3% más).

Por su parte, la docena de huevos medianos se han encarecido de media un 2,6% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Aldi, con un 19,2% de incremento en su marca propia (de 2,60 en octubre a 3,10 euros en noviembre). El aceite de oliva, por su parte, es un 2,6% más caro de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en la marca Oleoestepa en Hipercor, donde ha pasado de 7,89 euros en octubre a 9,19 euros en noviembre (un 16,5% más).

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lentejas pardina (un 0,3% de media) y el brik de leche entera (un 0,06%). Los champiñones laminados son el único alimento de los analizados en noviembre que mantienen un precio idéntico al mes anterior.

Aunque no suele ser habitual, la mayoría de las categorías de productos analizados por FACUA han bajado de precio durante el último mes. Entre los alimentos que cuestan de media en noviembre menos que en octubre está la harina de trigo (-0,1%), los macarrones (-0,3%), el arroz redondo (-0,3%), los ajos (-1,5%), las patatas (-2,6%), las cebollas (-3,5%), las zanahorias (-4,7%), las manzanas golden (-7,1%), las lechugas iceberg (-8,3%), las peras conferencia (-9,3%), las naranjas (-9,6%), los limones (-16,5%) y las uvas blancas sin pepitas (-20,0%).

FACUA también ha analizado la variación interanual de precios que se ha producido en estos mismos productos. Los huevos medianos son el alimento que más ha aumentado de precio en el último año (un 34% de media). Donde más se ha encarecido este producto entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 ha sido el Lidl y Aldi, donde la docena de sus marcas propias ha pasado de 2,02 a 3,10 euros (un 53,5% más).

Los limones, por su parte, cuesta actualmente un 14,4% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las patatas ha sido del 12,9% en este mismo periodo. También ha registrado un aumento de precio significativo las cebollas (un 9,8%), el aceite de girasol (9,8%), los ajos (un 7,7%), las zanahorias (un 5,6%), la leche entera (un 4,4%), los champiñones laminados (un 2,4%), el arroz redondo (un 2,0%), los macarrones (un 1,7%), la harina de trigo (un 1,6%) y las naranjas (un 0,6%).

De los productos analizados por FACUA, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año. En concreto, lo ha hecho de media un 41,5%. Por su parte, las uvas blancas sin pepitas acumulan una bajada del 23,8%, las peras conferencia del 6,0%, las lechugas iceberg del 3,6% y las lentejas pardina del 0,4% en los últimos 12 meses.