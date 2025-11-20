El Gobierno abre la puerta a topar el precio de los huevos tras dispararse por la gripe aviar

Publicado por Edurne Martínez Madrid Creado: Actualizado:

La crisis de la gripe aviar en España, que ha obligado al Ministerio de Agricultura a decretar el confinamiento de aves de cría a todas las granjas del país, ha provocado que el precio de los huevos se dispare hasta niveles récord. El Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas de contención como se hizo con los precios del aceite de oliva cuando empezaron a desbocarse en los supermercados. Así lo confirmó ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la sesión de control en el Congreso, donde explicó que el precio está subiendo por varios factores, pero reconoció que entre ellos está la situación sanitaria derivada de la gripe aviar. Hay que tener en cuenta que este problema sanitario ha provocado ya que el 5% de las gallinas en España hayan tenido que sacrificarse, unas 2,6 millones de aves.

Solo en el mes de octubre el precio de los huevos ha subido un 5% en España, y un 22,5% si se compara con los registros de hace un año. Según los datos de Eurostat publicados este miércoles, España es el quinto país de toda Europa que registra la mayor subida de este alimento básico de la cesta de la compra, solo por detrás de Portugal si el foco se pone en los países de la eurozona. El encarecimiento de los huevos en octubre en España dobla la subida que se registra en la UE, del 10,5%, y casi triplica la media de la eurozona, del 7,7%.

La rebaja del IVA de los huevos -actualmente se gravan con el tipo superreducido del 4%- no fue comentada por el ministro Cuerpo en su intervención en el Congreso, donde se limitó a decir que se "monitorizarán" los precios por si se necesitan "medidas adicionales" y recordó que la subida está siendo generalizada en toda Europa. ¿Qué medidas ha tomado hasta ahora el Gobierno? Por el momento han sido limitaciones para los criaderos de aves, a los que se les ha ordenado el confinamiento preventivo de las gallinas para evitar más contagios, pero sobre precios no ha habido aún ninguna intervención por parte del Ejecutivo.

Además, Cuerpo destacó que los huevos "apenas suponen un 2 por 1.000 del conjunto de la cesta de la compra" y "no han afectado de forma significativa al conjunto de los precios de los alimentos". Sin embargo, los datos dicen otra cosa. España sigue marcando en octubre una de las tasas de inflación más altas de Europa, superando en más de un punto porcentual a la media. En la eurozona la inflación se moderó una décima en octubre, hasta el 2,1%, mientras que en España se aceleró dos décimas hasta el 3,2%, llegando a su mayor nivel en año y medio. Y en potencias del entorno los precios se mantuvieron mucho más contenidos en octubre que en España: en Francia los precios solo subieron un 0,8%; en Alemania, un 2,3%; y en Italia, un 1,3%.

"Casi es un artículo de lujo"

Durante la sesión de control, el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea denunció que un alimento "básico y saludable" se empiece a convertir en "casi un artículo de lujo". Por ello, le reprochó al ministro su inacción ya que "si no se interviene generando cierto cortafuegos, se suben los precios", al tiempo que pidió que el Gobierno rebaje el IVA de este alimento, aunque estando ya en el 4% la opción sería dejar este alimento exento del impuesto al consumo. Argumentó que en algunos supermercados la subida acumulada en seis meses supera el 50%.

Con datos de Facua, que monitoriza los precios en los principales supermercados semana a semana, los huevos son el alimento que más ha subido en el último mes junto al aceite. En concreto, la docena de huevos medianos se ha encarecido un 2,6% de media, y un 34,4% en comparación con los precios de hace un año. La docena se ha alzado de los 2,62 euros que costaba de media en las siete mayores cadenas de supermercados hace un año, a los 3,52 actuales.

El sector atribuye esta subida -un euro de incremento medio en apenas una semana- a las medidas de control implementadas a principios de año, al aumento de las exportaciones y al temor a una posible escasez del producto. No obstante, los principales productores avícolas del país descartan que exista riesgo de desabastecimiento.