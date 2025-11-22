De Guindos critica una regulación que no favorece el alquiler de vivienda

Publicado por Agencias Bilbao Creado: Actualizado:

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, trasladó este viernes un mensaje de tranquilidad sobre la situación económica, a pesar de la desaceleración industrial europea. Aseguró que la economía «se está comportando mejor de lo esperado» y que la inflación se está asentando en el entorno del 2%, lo que permite anticipar que los tipos de interés permanecerán estables en el entorno del 2% actual. Reclamó la necesidad de generar oferta para responder a la elevada demanda, que está disparando los precios de la vivienda. En este sentido, reconoció que mientras se construyen nuevos hogares hay que movilizar los que ya hay. Lo que eleva la urgencia de promover el alquiler, «pero hay una regulación actual que no lo favorece». Insistió en que, a veces, en la política «las buenas intenciones llenan el camino del infierno». Una reflexión que lanzó cuestionando las políticas de control sobre los precios que asustan a la oferta. Asimismo, destaca que el control de la deuda pública, con países como Francia con una escalada sin control, es otro reto que se debe afrontar de modo inmediato. Una tensión que, a juicio de De Guindos, se va agravar porque «Europa debe elevar la inversión en Defensa después del cambio de política de EE UU y el compromiso de subir del 3% al 5% del PIB este presupuesto». La cuestión, lejos de ser postergable, «es la prioridad existencial» de Europa, explicó, más con la actitud que está adoptando Rusia y la situación en Ucrania.