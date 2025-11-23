El Congreso votará el jueves la senda de déficit sin votos

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Pleno del Congreso debatirá y votará el jueves, día 27 de noviembre, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, sin que haya una mayoría suficiente para que se aprueben ante la oposición de PP, Vox y Junts. El Consejo de Ministros aprobó el martes los objetivos de estabilidad junto al límite de gasto no financiero, que se conoce como el 'techo de gasto' de los Presupuestos de 2026 y que no se somete a votación en el Parlamento, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Estos sirven de hoja de ruta en materia de deuda y déficit para la Administración del Estado.