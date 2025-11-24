Los hogares destinan 7,7 años de su salario y el 34 % de sus ingresos al pago de una casa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Las familias necesitan 7,7 años de salario bruto para comprar una casa en España, el mayor dato desde hace 14 años, y destinan el primer año más del 34 % de sus ingresos brutos anuales disponibles para ello, según las cifras del Banco de España correspondientes al tercer trimestre del año. Para observar un periodo de mayor esfuerzo hay que remontarse al cierre de 2011, cuando se llegaba a los 7,76 años de salario bruto. Para calcular estos datos el Banco de España tiene en cuenta el precio medio de una vivienda libre de 93,75 m2 y la renta bruta estimada de un hogar mediano. Desde junio de 2020 este esfuerzo se mantiene por encima de los 7 años. Todo ello, en un contexto marcado por la escasez de vivienda para atender la creciente demanda, que está tensionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso para buena parte de la población, especialmente los jóvenes y aquellos más vulnerables. Y es que en el tercer trimestre del año el precio de la vivienda libre acentuó su subida hasta el 12,1 % interanual y alcanzó los 2.153,4 euros/m2, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística de valor tasado que elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y que arranca en 1995. Con esta nueva subida de dos dígitos, el precio de la vivienda rebasa el anterior máximo, que se dio en el primer trimestre de 2008, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria, con 2.101,4 euros/m2. En 2007, con la burbuja, se necesitaban más de 9 años.