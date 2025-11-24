Telefónica propone más de 5.300 despidos en cuatro de las siete filiales incluidas en el ERE

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

Telefónica ha comenzado a concretar la cifra de afectados del expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para abordar su plan de recorte de gastos y cumplir con su plan estratégico presentado el pasado 4 de noviembre que incluía una previsión de ahorro de 3.000 millones de euros hasta 2030. Este lunes la operadora comunicó a cuatro de las siete filiales afectadas por el despido colectivo su propuesta de salida: 5.319 personas de las empresas con las que se ha reunido este lunes a la espera de las otras tres sociedades que esperan la comunicación de mañana. Estas más de 5.300 personas suponen el 20% de una plantilla que actualmente componen 25.000 trabajadores en nuestro país. Además de las reuniones con las tres sociedades incluidas en el convenio de empresas vinculadas (CEV), Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, donde ha propuesto 5.040 despidos, este lunes también se reunió la mesa de Movistar+, donde la dirección ha propuesto 279 salidas. Estar dentro del convenio es formar parte del grupo interno que factura y reparte costes siguiendo unas reglas comunes, mientras que las cuatro sociedades restantes afectadas por el ERE (Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+) no están bajo este paraguas.

Por filiales, la propuesta presentada este lunes por la compañía se divide entre 3.649 salidas en Telefónica España (el 41% de su plantilla), otros 1.124 empleos de Telefónica Móviles (el 31%), 267 despidos en Telefónica Soluciones (24% del total de trabajadores) y otras 279 salidas en Movistar+ (el 32% de una plantilla de 860 personas). Al sumar los despidos que se propongan este martes en las tres filiales que quedan por conocerse, la cifra total de afectados puede llegar a los 7.000 empleados. De hecho, de aplicarse el ERE de esta forma, la plantilla de estas cuatro sociedades pasaría de un total de 14.457 a solo 9.138 trabajadores. Hay que tener en cuenta que en el último despido colectivo -que finalizó a principios de 2024- la compañía comenzó proponiendo 5.100 bajas pero se cerró con 3.400 salidas tras la negociación con los sindicatos, y podría ocurrir lo mismo en esta ocasión.

Es el noveno ERE que Telefónica lleva a cabo en los últimos 25 años en los que han sido despedidas más de 45.000 personas. A falta de conocer el detalle oficial del plan, fuentes cercanas a la negociación aseguran que los colectivos afectados serán los trabajadores nacidos en 1969, 1970 y 1971, es decir, los empleados a partir de 57 años en el año de su salida, que será de forma escalonada. Los sindicatos exigen que las condiciones del ERE sean, como mínimo, las negociadas en 2024, cuando abandonaron la empresa 3.400 personas. El coste ascendió a 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que abonó una media de 380.000 euros por trabajador y terminó recibiendo más solicitudes que plazas disponibles de salida. No obstante, el ahorro promedio para la empresa se sitúa ya en unos 285 millones de euros anuales.

Las reuniones de este lunes entre Telefónica y los sindicatos comenzaron en torno a las 14 horas, y según fuentes sindicales finalizaron en poco más de una hora, sobre las 3 de la tarde. La compañía dio poca información de su plan de salidas más allá del número inicial de afectados. Desde UGT reclaman que sea un "proceso voluntario basado en prejubilaciones". En un comunicado, el sindicato exigió que cualquier medida que se adopte tenga coherencia con lo firmado en el acta de ERE de 2024. Además, volvieron a reiterar su intención de vincular las negociaciones del ERE a la de la prórroga de su convenio colectivo hasta 2030 para "mejorar las condiciones socio-laborales de una plantilla llamada a asumir los retos derivados del Plan Estratégico", indicaron. Asimismo, por parte de CC OO pidieron que sea un proceso "voluntario, universal, que enlace con la jubilación y con buenas condiciones económicas y sociales". La próxima reunión donde los sindicatos ofrecerán su respuesta a esta primera propuesta será este miércoles 26 de noviembre. Será un proceso rápido que finalizará antes de que termine el año para poder imputar los costes del ERE en las cuentas de este ejercicio.

El Estado, principal accionista

El pistoletazo de salida se dio el lunes pasado, 17 de noviembre, por lo que siguiendo los plazos marcados por la legislación laboral, se dan 15 días para que se formen las mesas de negociación y otros 30 días para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas. Con estas fechas sobre la mesa, el 27 de diciembre podría firmarse un acuerdo, que aunque se retrasara in extremis a los primeros días de enero de 2026, se seguiría imputando en las cuentas de 2025. Se trata del primer despido colectivo desde que Marc Murtra tomó la presidencia y desde que el Estado se ha convertido en el principal accionista de la compañía con una participación del 10% a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Un hecho relevante, ya que el Gobierno ha sido muy crítico con los ERE en grandes compañías, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz al frente de esta batalla, en la que llegó incluso a plantear hace unos meses poder prohibir los ERE en empresas con beneficios. El ministro del que dependen las telecomunicaciones, Óscar López, defendió hace unos días que el ERE de Telefónica deberá desarrollarse en el marco de un proceso de acuerdo con la representación de los trabajadores. "La posición del Gobierno va a ser muy clara. Lo que ocurra tiene que ser siempre con acuerdo de los sindicatos", subrayó el ministro para la Transformación Digital.