Iberdrola lanza una opa de mil millones por el 16,2% que aún no controla de Neoenergia

Iberdrola completa la operación en su filial brasileña Neoenergia. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición (opa) por el 16,2% del capital social de Neoenergia. Según comunicó la energética a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo, que ya controla el 83,8% del capital, pasaría a hacerse con el 100% de su filial brasileña. Iberdrola ofrece el mismo precio pagado en la reciente adquisición de la participación de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) correspondiente a un 30,29% del capital —32,5 reales brasileños por cada acción— actualizado por la tasa oficial de tipos de Brasil, llamada SELIC. Se espera un desembolso total (antes de su actualización según la evolución de la tasa SELIC y asumiendo que Neoenergia no abona ningún dividendo intermedio) de unos 1.030 millones de euros. La operación permitirá simplificar la estructura de Neoenergia, dotando a sus operaciones y financiación de una mayor flexibilidad y reduciendo gastos derivados del mantenimiento de la negociación de las acciones en el mercado, explica la compañía en un comunicado. «Con esta transacción, Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y por un modelo de crecimiento basado en las redes eléctricas, que suponen el 90% del negocio de Neoenergia", destacan. Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños.