Telefónica eleva a 5.692 los afectados por los ERE a la espera de una última filial

Telefónica ha planteado este martes a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 233 trabajadores de Telefónica Innovación Digital, con lo que se elevan ya a 5.692 los afectados por estos procesos, a la espera del impacto sobre una última filial. Según fuentes sindicales, finalizada la constitución de la mesa de negociación en Telefónica Innovación Digital, la memoria refleja una afectación de 233 personas sobre una plantilla de 993, es decir, un 23,46 %. Se trata de la segunda reunión del día, puesto que a primera hora la operadora se sentó con los sindicatos de Telefónica Global Solutions y les planteó otro ERE para 140 de sus 638 trabajadores (el 21,94 % del total). Ambas cifras se suman a las 5.319 personas que se podrían ver afectadas por procesos similares anunciados el lunes en otras empresas del grupo: Telefónica de España, donde el ERE afectaría a 3.649 personas (el 41,04 % de la plantilla); Telefónica Móviles (1.124 empleados, 31,34 %), Telefónica Soluciones (267 trabajadores, 23,89 %) y Movistar+ (279 personas, 32,45 %). Durante este martes también está programada una última reunión para constituir la mesa de negociación en Telefónica S.A., donde en principio se notificará también la afectación prevista, con lo que se podrá completar el cuadro de la propuesta inicial del grupo de telecomunicaciones. En cualquier caso, es de prever que estas cifras se reduzcan notablemente a lo largo del proceso de negociación de todos los ERE.