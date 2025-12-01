La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León traslada temporalmente su actividad al Palacio de los Quirós

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, informa de que a partir de hoy, 1 de diciembre, desarrollará su actividad de manera provisional en el denominado Palacio de los Quirós, en la Real Colegiata de San Isidoro, con acceso por Plaza Santo Martino, número 5 (compartida con el Hotel Colegiata San Isidoro).

La atención al público se mantiene en su horario habitual de 9 a 14 horas y se conservan los mismos teléfonos de contacto.

La actividad de la Inspección se lleva a cabo en las mismas condiciones que en su sede habitual, tanto en lo relativo a la gestión administrativa y a la atención presencial al público en la nueva ubicación, como en lo referente a las visitas diarias a empresas y centros de trabajo de toda la provincia, que continuarán desarrollándose con total normalidad.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social agradece la comprensión de los ciudadanos y recuerda que todos los servicios seguirán prestándose con plena operatividad durante el periodo de permanencia en la sede provisional del Palacio de los Quirós.