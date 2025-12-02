La banca dispara el crédito a las familias a un ritmo nunca visto desde 2008

Publicado por Clara Alba Madrid Creado: Actualizado:

El sector bancario va camino de cerrar uno de sus mejores años en términos de negocio. El 'boom' inmobiliario y la fuerte demanda de préstamos para sostener el gasto en consumo dispararon el crédito a las familias un 4,05% en octubre, el mayor ritmo de crecimiento desde diciembre de 2008, hasta contabilizar un saldo total de 708.976 millones de euros, según datos del Banco de España. Detrás de ese despegue en la financiación bancaria —que viene repitiéndose durante todo el ejercicio, pero que ha cogido especial impulso después del verano— está el crecimiento de más del 11% que registró el crédito al consumo, que se mueve en niveles nunca vistos de 113.047 millones de euros.

Esa subida es la mayor desde febrero de 2020, cuando este segmento también se movía con rapidez coincidiendo con el estallido de la crisis sanitaria. Es más, este octubre de 2025 ha sido el segundo mes consecutivo con un repunte a doble dígito en este tipo de préstamos, tras la subida del 10% experimentada en septiembre. Y hay que remontarse a 2008 para encontrar cifras similares en términos de saldo —en todo caso, por debajo de los 110.000 millones-, cuando los bancos eran mucho más laxos en sus condiciones para abrir el grifo de estos préstamos que las familias suelen solicitar para financiar la compra de bienes y servicios que no son una vivienda. Por ejemplo, un coche, un electrodoméstico, o para pagar gastos de viajes o incluso de estudios, además de imprevistos.

Además de ese mayor gasto en consumo -muy ligado a la mejora de las rentas y a la resistencia del mercado laboral- la expansión de la financiación bancaria también se apoya en el crecimiento de las hipotecas, en un auténtico ciclo expansivo que ha despertado las alarmas del Banco de España, que ya estudia si sería posible imponer límites a la concesión de estos préstamos, como ocurre en otros países. Ritmo hipotecario De momento, el supervisor mantiene esta posibilidad en 'stand by'. Pero sus estadísticas certifican que la banca mantiene un saldo vivo de 512.577 millones de euros en préstamos hipotecarios, tras crecer un 3,3% interanual, el mayor ritmo desde enero de 2009. Los datos del INE también confirman la tendencia. En el noveno mes del ejercicio -últimos datos disponibles- la firma de hipotecas se disparó otro 12,2% hasta contabilizar un total de 46.120 operaciones. Fue el mejor septiembre de los últimos 15 años.

Y no solo se firman más préstamos para vivienda. También sube su importe medio, al calor del imparable repunte de los precios de los pisos. En concreto, un 14% en el periodo analizado, hasta los 171.612 euros, máximos de febrero de 2010. Pese a que estas cifras del crédito a las familias podrían reactivar el fantasma de épocas pasadas en las que los hogares se endeudaban sin pensar en las consecuencias, la situación es completamente distinta ahora. Es decir, mucho más sana y sin riesgo. Los expertos recuerdan que la ratio de deuda de las familias sobre PIB se mantiene en niveles controlados. En concreto, en mínimos de 25 años.

"Los hogares españoles completaron un importante proceso de desapalancamiento entre 2015 y 2025; su deuda cayó desde niveles superiores al 70% del PIB hasta el 43%, por debajo de la media de la Unión Europea, que se mantiene cercana al 51%-52% del PIB de la región", explican los analistas de Funcas en un reciente análisis..