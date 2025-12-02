Atención: Movistar, Orange y Vodafone España subirán en enero sus tarifas en torno a un 4 %

Una voluntaria atiende una llamada en el Teléfono de la Esperanza.

Los principales operadores de telecomunicaciones en España, Movistar (Telefónica), Orange (MasOrange) y Vodafone España subirán sus tarifas en torno a un 4 % a partir de enero próximo empujadas por el incremento de los costes del sector, especialmente de los proveedores de contenido de televisión.

El principal operador en volumen de facturación en España, Movistar, subirá sus tarifas convergentes a partir del próximo 13 de enero un 4 % de media, un punto porcentual menos que lo que incrementó este año, y así se lo ha comunicado a sus clientes por carta.

Esta subida se debe al aumento de los costes del sector, en especial "de los proveedores de contenido de televisión", indica la misiva de Movistar.

La subida más habitual será de unos 3 euros por tarifa y mes.

En cuanto a MasOrange, el que más clientes tiene en España y fruto de la fusión de Orange y MásMóvil, ha informado a sus clientes de una subida de sus tarifas a partir del próximo 12 de enero.

Según han informado este martes a EFE fuentes de la compañía, la subida será en torno al 3,8 % de media.

En la carta, MasOrange da la opción de resolver el contrato sin penalización durante un mes desde la comunicación del incremento de precios.

En el caso de que se hubiera adquirido un terminal comprado a plazos en vigor, se debería de pagar las cuotas pendientes.

Vodafone España, propiedad de Zegona, aplicará por su parte una subida media del 3,9 % desde el 8 de enero próximo.

Cada tarifa de esta compañía subirá 2,5 de euros de media, aunque dependerá del tipo de contrato.