La familia Ortega, dueña de Inditex, gana un beneficio récord en los 9 primeros meses

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Inditex ha registrado un beneficio neto récord de 4.622 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (febrero a octubre), un 3,9 % más que en el mismo periodo de 2024, con un destacado impulso en el último tercio del periodo.

La mayor cotizada en España aceleró sus cifras en el tercer trimestre con un beneficio neto de 1.831 millones, un 8,9 % más en tasa interanual, después de un primer semestre de incremento moderado en el beneficio neto (0,8 % más, 2.791 millones).

El grupo fundado por el leonés Amancio Ortega, dueño de marcas como Zara o Massimo Dutti, mantiene su línea ascendente en el negocio, tras las cifras comunicadas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero ralentiza su crecimiento si se tiene en cuenta que en los nueve primeros meses de 2024 la compañía incrementó sus ganancias en un 8,5 %.

La multinacional textil facturó en el periodo analizado 28.171 millones, un 2,7 % más en tasa interanual, también la mayor cifra registrada en sus cuentas, si bien con un incremento más moderado que en el mismo periodo de 2024 (un 7,1 % más).

A tipo de cambio constante, las ventas del grupo crecieron un 6,2 % en el periodo, mientras que contabiliza 5.527 tiendas (132 menos que a 31 de octubre del año pasado).

No obstante, Inditex adelanta un crecimiento del espacio bruto anual en el periodo 2025-2026 en el entorno del 5 %, con un espacio neto "positivo acompañado con una fuerte" venta en línea.

Además, ha subrayado que la optimización de las tiendas "sigue su curso" y espera que, esta estrategia, impulse "nuevas mejoras en la productividad".

Las cifras, añade la empresa gallega, muestran un "buen comportamiento" por las colecciones de la campaña de otoño/invierno.

De hecho, las ventas en tienda y en línea que ha comunicado Inditex, a tipo de cambio constante entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, han crecido un 10,6 % con respecto al mismo periodo de 2024 (un 9 % más entre el 1 noviembre y 24 noviembre 2025).

El margen bruto de explotación (ebitda) se elevó un 4,2 %, hasta 8.303 millones, en tanto que el margen bruto (diferencia entre ingresos y gastos) aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones, y se situó en el 59,7 % de las ventas (27 puntos básicos más).

Tirón de las ventas en el tercer trimestre

En el tercer trimestre, las ventas subieron un 4,9 %, hasta 9.814 millones, lo que supone un 8,4 % más a tipo de cambio constante, en tanto que el ebitda aumentó un 3,2 %, hasta 16.811 millones.

Inditex ha avanzado que la optimización de las tiendas "sigue su curso" y que confía en que "impulse nuevas mejoras" en la productividad.

El inventario aumentó un 4,9 % a 31 de octubre, en comparación con la misma fecha del año anterior, e Inditex anticipa una amplia diversificación por canal, geografía y concepto "que refuerza el potencial de crecimiento a largo plazo" del grupo.

El suministro en proximidad durante la temporada, clave en el modelo de negocio de la compañía textil, le permite, asegura, "reaccionar a las tendencias de moda".

Inditex se dispara en bolsa

Inditex se ha disparado en bolsa, por encima del 8 % en la apertura, hasta los 53,02 euros por título, después de comunicar resultados récord en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal.

En los trimestres anteriores, la compañía evidenció un lento avance de las cifras, lo que contribuyó a que la cotización de sus acciones acumulase un descenso cercano al 2,9 %.

El descenso fue del 9 % en los últimos doce meses pero, en los últimos seis, sus títulos se apreciaron casi un 3 %.

Pero en el arranque bursátil de la jornada, Inditex ha catapultado su cotización en el parqué, con un rebote sobresaliente que ha llevado a la Bolsa española a un alza del 0,77 %.