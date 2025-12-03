Navidades de lujo: los huevos, los dulces y la ternera se disparan y complican el menú festivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cesta de la compra para las inminentes cenas y comidas navideñas se ha encarecido de forma inminente durante este 2025, obligando a los hogares españoles a hacer malabares con el presupuesto. Aunque la inflación general de los alimentos ha mostrado cierta moderación, varios productos esenciales y clásicos de las mesas festivas han experimentado incrementos de precios de hasta dos dígitos, según datos de las principales organizaciones de consumidores y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tendencia apunta a que aquellos productos que ya sufrieron un fuerte encarecimiento durante el año mantienen la escalada, llegando a la temporada navideña con precios de récord.

Los datos de noviembre y diciembre de 2025 señalan a una tríada de alimentos que se ha disparado con respecto al año anterior, afectando tanto a los platos principales como a los postres y los desayunos de Navidad.

Los huevos se consolidan como el producto con la mayor subida de precio interanual, con incrementos que superan el 22%. Este alza impacta directamente en la repostería y en la preparación de muchos aperitivos.

Con un aumento de casi el 20%, el café eleva el coste de la sobremesa, siendo un reflejo de las tensiones en los mercados internacionales.

La carne, especialmente la de vacuno, ha subido cerca del 18%, complicando la decisión de asados y filetes que tradicionalmente coronan las mesas.

Aunque el marisco fresco y refrigerado ha visto subidas más modestas (alrededor del 31% interanual), la carne de ovino y caprino (imprescindible para el cordero y el cabrito) sigue al alza con incrementos cercanos al 7,7%.En el apartado de los postres y caprichos, los productos derivados del cacao también se han encarecido fuertemente: el chocolate ha subido más del 16%, y los dulces navideños tradicionales (turrones, bombones) han experimentado una subida media en torno al 15%, según algunas asociaciones de consumidores.