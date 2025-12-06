El Gobierno dobla el presupuesto para comprar vehículos eléctricos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

A partir del 1 de enero los que adquieran un coche eléctrico recibirán una subvención en el mismo momento de la compra. Este nuevo sistema denominado Plan Auto+ y presentado esta semana por el presidente del Gobierno trata de mejorar las incidencias del Plan Moves III que acumulaba retrasos de hasta 18 meses en la entrega de las subvenciones tras la compra. Pero quedan muchos conductores pendientes de recibir la ayuda del último Moves antes de que entre en vigor el nuevo modelo que reinicia desde cero el sistema, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que duplicar el presupuesto a pocos días de que termine el año. El Moves III de 2025 contaba con una dotación de 400 millones y la mayoría de comunidades ya han agotado los fondos a su disposición y tienen listas de espera de peticiones de ayuda. Por lo que el ministerio dirigido por Sara Aagesen ha acordado asignar 400 millones de euros extra para cubrir las necesidades pendientes, según confirmaron este viernes fuentes ministeriales a este periódico. Industria explicó tras la presentación del Plan Auto+ que las cerca de 40.000 personas que exigían la subvención se tendrían en cuenta y se solventaría el problema, pero dejaban claro que ese coste pendiente del Moves III no lo iba a asumir la nueva estrategia estatal para incentivar la compra de eléctricos y que se pone en marcha el 1 de enero. Fue el Idae, organismo dependiente de Transición Ecológica, quien informó el jueves a las comunidades autónomas de que se ampliaban los recursos presupuestarios asignados en el Moves III con otros 400 millones —en total, 800— para que pudieran atender las solicitudes pendientes después de que muchas hubieran agotado ya sus fondos. Llama la atención que este presupuesto extra es el mismo que el Gobierno ha planificado como total anual para el nuevo Plan Auto+ de 2026. Ahora los conductores que compraban un vehículo electrificado recibían —meses más tarde de la compra— una subvención de alrededor de 7.000 euros. Se desconoce por el momento cuál será la cuantía por vehículo que se descontará a partir del 1 de enero con el nuevo Plan Auto+. Será un plan que dure hasta 2030, aunque la dotación puede variar a lo largo del tiempo, confirmaron desde Industria. El presupuesto ha sido insuficiente dada la alta demanda este año respecto al pasado.