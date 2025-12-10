La presión fiscal en España crece el doble que la media de la OCDE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España es una de las grandes economías donde más han subido los impuestos con respecto al conjunto de miembros de la OCDE desde 2010. Así lo señala el organismo en su último informe sobre tributación, en el que se aprecia que en los últimos catorce años la ratio de ingresos sobre el PIB aumentó en 5,53 puntos porcentuales, hasta el 36,7%, mientras que el promedio del conjunto de países desarrollados se quedó en 2,54 puntos. Esto significa que en menos de una década y media la presión fiscal en España creció más del doble que en el conjunto del organismo internacional. Si se analiza la evolución de la presión fiscal en el año 2024, la OCDE destaca que los ingresos procedentes de rentas de trabajo elevaron la recaudación media a su nivel más alto de la serie histórica. En total, 22 de los 38 países analizados incrementaron su carga fiscal el pasado ejercicio, impulsado por el crecimiento del empleo, la recuperación salarial y el avance de las cotizaciones sociales. España fue así el país europeo en el que más se redujo la presión fiscal en el último año, al pasar del 40,7% del PIB en 2023 al 39,0% en 2024. Pero esta caída de 1,7 puntos porcentuales no significa que los ingresos públicos hayan disminuido —todo lo contrario-, sino que el PIB ha aumentado y la tendencia de fondo sigue siendo expansiva. España acumuló fuertes aumentos de ingresos tributarios en los últimos años: en 2023 recaudó 545.398 millones de euros, frente a los 505.644 millones en 2022 y 462.224 millones en 2021, según la serie histórica incluida en el informe. El IRPF, en particular, alcanzó un récord de 132.959 millones en 2023. Este impulso explica por qué el país, a pesar de la caída de 2024, se mantiene en la zona alta de la presión fiscal dentro de la OCDE, próxima a Bélgica y Alemania, aunque más alejada de los niveles nórdicos y de Francia. El IRPF, clave De acuerdo con el informe, los ingresos que más pesan sobre el total de la recaudación pública en España son las cotizaciones a la Seguridad Social (34,7%), seguidas por el impuesto sobre la renta (24,4%) y el IVA (17,6%), en línea con la media de la OCDE. El IRPF fue, de acuerdo al informe, «uno de los principales motores del crecimiento global de los ingresos fiscales en los países de la OCDE a largo plazo».